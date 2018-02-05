Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Поклонники подозревают, что Елена Исинбаева беременна двойней
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Светлана Бондарчук снялась топлес
Текущие события
Хоккей. НХЛ
6.02
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
6.02
Нью-Йорк Айлендерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.02
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.02
Эдмонтон Ойлерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.02
Каролина Харрикейнз1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
4.02
Монреаль Канадиенс4
Оттава Сенаторз1
Все события
Впервые показан исполнитель роли Цоя в фильме Серебренникова
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Юлия Барановская зажгла на годовщине свадьбы друзей
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Китаров не сыграет в составе сборной Беларуси с канадцами в Риге

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Китаров не сыграет в составе сборной Беларуси по хоккею с канадцами в товарищеском матче, который состоится 6 февраля в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею провела в «Минск-Арене» тренировку перед выездом в столицу Латвии. Тренерский штаб принял решение предоставить возможность отдохнуть Андрею Степанову, Евгению Ковыршину и Шарлю Лингле, а также Дмитрию Знахаренко, Александру Китарову и Артему Волкову. Сборную в преддверии поединка с Канадой пополнили минские динамовцы Дмитрий Амброжейчик и Данила Карабань.

По мнению белорусских игроков, предстоящая игра должна получиться интересной и результативной. Сборная Канады ведет подготовку к хоккейному турниру на Олимпийских играх в Пхенчхане, в составе североамериканцев есть несколько игроков, которые выступают за минское «Динамо» или ранее защищали цвета белорусской команды: Марк-Андре Граньяни, Куинтон Хауден, Бен Скривенс, Роб Клинкхаммер.

Собчак поделилась фото со свадьбы пятилетнюю годовщину
Сбитень с корицей
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»
КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18
Адвокаты будут добиваться допуска оправданных россиян на ОИ
Новости
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь