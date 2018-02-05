Китаров не сыграет в составе сборной Беларуси с канадцами в Риге

Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею провела в «Минск-Арене» тренировку перед выездом в столицу Латвии. Тренерский штаб принял решение предоставить возможность отдохнуть Андрею Степанову, Евгению Ковыршину и Шарлю Лингле, а также Дмитрию Знахаренко, Александру Китарову и Артему Волкову. Сборную в преддверии поединка с Канадой пополнили минские динамовцы Дмитрий Амброжейчик и Данила Карабань.