«Торпедо» не смогло одолеть «Сокол» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Красноярске
В рамках чемпионата ВХЛ в Красноярске
В первом периоде красноярец Михаил Железнов открыл счет. Во второй двадцатиминутке
«Сокол — «Торпедо» 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 — 12:03 Железнов (Колганов). В равенстве.
1:1 — 24:20 Шин (Ибатуллин, Рымарев). В большинстве.
2:1 — 42:45 Железнов (Колганов). В равенстве.
2:2 — 45:22 Игнашин (Шин, Рымарев). В равенстве.
2:3 — 49:20 Рымарев (Шин). В большинстве.
3:3 — 54:23 Князев (Гловацкий). В большинстве.
4:3 — 61:17 Гловацкий (Цыганов). В равенстве.
Вратари: Белов — Смирягин.
Штраф: 16:12 (6:4, 4:6, 6:2, 0:0).