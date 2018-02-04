«Торпедо» не смогло одолеть «Сокол» в матче ВХЛ

В первом периоде красноярец Михаил Железнов открыл счет. Во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Александр Шин сравнял. В третьем отрезке игры Михаил Железнов, Алексей Князев из «Сокола» и Денис Игнашин, Евгений Рымарев из «Торпедо» обменялись шайбами. В овертайме победа досталась хозяевам льда.11 февраля в Караганде усть-каменогорское «Торпедо», в рамках казахстанского дерби, сыграет с «Сарыаркой».