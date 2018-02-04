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15:37 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» не смогло одолеть «Сокол» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Красноярске усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Соколом».

В первом периоде красноярец Михаил Железнов открыл счет. Во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Александр Шин сравнял. В третьем отрезке игры Михаил Железнов, Алексей Князев из «Сокола» и Денис Игнашин, Евгений Рымарев из «Торпедо» обменялись шайбами. В овертайме победа досталась хозяевам льда.11 февраля в Караганде усть-каменогорское «Торпедо», в рамках казахстанского дерби, сыграет с «Сарыаркой».

«Сокол — «Торпедо» 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 — 12:03 Железнов (Колганов). В равенстве.

1:1 — 24:20 Шин (Ибатуллин, Рымарев). В большинстве.

2:1 — 42:45 Железнов (Колганов). В равенстве.

2:2 — 45:22 Игнашин (Шин, Рымарев). В равенстве.

2:3 — 49:20 Рымарев (Шин). В большинстве.

3:3 — 54:23 Князев (Гловацкий). В большинстве.

4:3 — 61:17 Гловацкий (Цыганов). В равенстве.

Вратари: Белов — Смирягин.

Штраф: 16:12 (6:4, 4:6, 6:2, 0:0).

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