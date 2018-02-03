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20:16 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нева» в овертайме победил «Нефтяник» в матче ВХЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Петербургский клуб «СКА-Нева» одержал победу в овертайме над «Нефтяником» из Альметьевска в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Альметьевске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Филипп Толузаков (9-я минута) и Святослав Гребенщиков (61). У проигравших отличился Никита Ядроец (52).

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Звезда» (Чехов) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Буран» (Воронеж) — 2:3 (ОТ),

«Торос» (Нефтекамск) — «Рязань» — 6:2,

«Ижсталь» (Ижевск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:6,

«Химик» (Воскресенск) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 4:2.

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