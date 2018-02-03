«СКА-Нева» в овертайме победил «Нефтяник» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Альметьевске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Филипп Толузаков (9-я минута) и Святослав Гребенщиков (61). У проигравших отличился Никита Ядроец (52).