Отчет о матче ВХЛ «Сокол» — «Сарыарка» 1:4

Одержав победу в Красноярске, подопечные Дмитрия Крамаренко набрали девять очков из девяти возможных в этой гостевой серии. Как и во многих матчах, карагандинцы пытались навязать сопернику скоростной хоккей и играть так, как удобно «Сарыарке». Однако, красноярцы не так просты, чтобы играть под диктовку соперника, тем более на своем льду.

Поэтому все попытки карагандинцев взять инициативу в свои руки были предотвращены. А к девятой минуте стартового периода хозяева и вовсе открыли счет. Первую шайбу в ворота «Сарыарки» забросил Алексей Князев. Возможно, пропущенная шайба стала раздражителем для подопечных Дмитрия Крамаренко, но после гола в свои ворота «Сарыарка» начала прибавлять в движении и постепенно забирать инициативу в свои руки. Как результат, ответная шайба в ворота «Сокола». На десятой минуте отличился Даниил Ердаков, в ассистентах Эдгард Сиксна. Спустя три минуты, Артур Лаута увеличил счёт, забросив вторую шайбу в ворота красноярцев. Попытки отыграться в первом периоде результата хозяевам не принес — 2:1 «Сарыарка» впереди.

Вторую треть матча хозяева начинали в большинстве, так как дисциплинарный штраф в первом периоде заработал Станислав Альшевский. Долгое время «Сокол» удерживал шайбу в зоне «Сарыарки», но до броска по воротам дело так и не доходило. Итог: пять минут большинства не реализовано, также как и многие опасные моменты у ворот Георгия Гелашвили. Карагандинцы же, в свою очередь, после ошибки соперника, смогли воспользоваться небрежной игрой красноярцев. Константин Соколов при помощи Исаака Валицкого и Айрата Зиазова забросил третью шайбу в ворота соперника. Под занавес второго периода хозяева остались и вовсе втроем на площадке, но больше заброшенных шайб во второй трети матча не было. На второй перерыв команды ушли при счете 3:1, «Сарыарка» по-прежнему впереди.

Заключительную двадцатиминутку команда под руководством Дмитрия Крамаренко начинала также, имея на два игрока больше. Но воспользоваться лишними карагандинцы так и не смогли. Весь третий период команды играли на встречных курсах, и отдавать предпочтение кому-либо было бы неправильным. После удаления Ильи Антоновского, красноярцы также не смогли создать опасных моментов, не говоря уже о бросках. Немногим позже команды вновь по разу имели возможность поиграть в большинстве и реализовать численное преимущество. Ни у кого это вновь не получилось.

Под занавес третьего периода тренерский штаб хозяев сменил вратаря на шестого полевого игрока. Удаление у «Сарыарки» заработал Георгий Гелашвили. Игра продолжилась в формате: шесть на четыре. Однако, ошибка «Сокола» в зоне «Сарыарки» привела к четвертому взятию ворот, но уже в пустые ворота. Итог матча — 4:1 победа «Сарыарки». Это восьмая подряд победа карагандинской команды и третье место в турнирной таблице.

Следующий матч «Сарыарка» проведёт в рамках «казахстанского дерби». 11 февраля карагандинская дружина примет на своём льду усть-каменогорское «Торпедо».

«Сокол» — «Сарыарка» 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 08:35 Князев (Руденков). В равенстве1:1 — 09:05 Ердаков (Сиксна). В равенстве1:2 — 12:02 Лаута. В равенстве1:3 — 31:30 Соколов (Валицкий, Зиазов). В равенстве1:4 — 59:36 Сарваров (Сиксна). В меньшинстве в пустые ворота.