Самое громкое поражение в истории советского хоккея произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В США этот матч называют «чудом на льду».
«Торпедо» всухую проиграло «Ермаку» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Ангарске
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В рамках чемпионата ВХЛ в Ангарске
Ангарцы Артём Воробьёв и Дмитрий Михайлов забросили шайбы во втором периоде
«Ермак — «Торпедо» 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 — 22:11 Воробьёв (Карлин, Михайлов). В равенстве.
2:0 — 31:25 Михайлов (Карлин). В равенстве.
Вратари: Хомутов — Гаврилов.
Штраф: 4:4 (2:2, 2:0, 0:2).