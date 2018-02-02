«Торпедо» всухую проиграло «Ермаку» в матче ВХЛ

Ангарцы Артём Воробьёв и Дмитрий Михайлов забросили шайбы во втором периоде усть-каменогорцам, что хватило «Ермаку» для «сухой» победы над «Торпедо». 4 февраля в Красноярске усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Соколом».