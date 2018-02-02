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16:32 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» всухую проиграло «Ермаку» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Ангарске усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Ермаком».

Ангарцы Артём Воробьёв и Дмитрий Михайлов забросили шайбы во втором периоде усть-каменогорцам, что хватило «Ермаку» для «сухой» победы над «Торпедо». 4 февраля в Красноярске усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Соколом».

«Ермак — «Торпедо» 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 22:11 Воробьёв (Карлин, Михайлов). В равенстве.

2:0 — 31:25 Михайлов (Карлин). В равенстве.

Вратари: Хомутов — Гаврилов.

Штраф: 4:4 (2:2, 2:0, 0:2).

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