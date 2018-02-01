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10:56 (мск), источник: Вести Иркутск

ХК «Ермак» проиграл «Сарыаркам» из Караганды

Как считает пресс-служба хоккейного клуба «Ермак», именно лунное затмение могло стать причиной поражения команды в матче против «Сарыарки» из Караганды. Он состоялся накануне в Ангарске.

Шесть безответных шайб гости забросили в ворота оранжево-чёрных. Интересно, что статистика игры была почти равная. Хоккеисты из Караганды нанесли всего на два броска больше — 44−46, а в створ — и вовсе равенство: 32−32. Но вот на табло у «Ермака» всё-таки светился ноль. Напомню, до плей-офф остаётся всего семь игр, и сейчас подопечные Марата Аскарова занимают седьмую строчку.

Следующая домашняя игра у ангарчан завтра, 2 февраля с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Матч состоится во Дворце спорта «Ермак» в 19 часов.

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