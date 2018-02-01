ХК «Ермак» проиграл «Сарыаркам» из Караганды

Шесть безответных шайб гости забросили в ворота оранжево-чёрных. Интересно, что статистика игры была почти равная. Хоккеисты из Караганды нанесли всего на два броска больше — 44−46, а в створ — и вовсе равенство: 32−32. Но вот на табло у «Ермака» всё-таки светился ноль. Напомню, до плей-офф остаётся всего семь игр, и сейчас подопечные Марата Аскарова занимают седьмую строчку.