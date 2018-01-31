«Сарыарка» и «Торпедо» одержали гостевые победы в матчах ВХЛ

Карагандинская команда в российском Ангарске встречалась с местным «Ермаком», которому забросила шесть безответных шайб. В составе «Сарыарки» отличились Даниил Ердаков, Станислав Альшевский, Евгений Назаркин, Олег Ломако, Исаак Валицкий и Константин Соколов.

Усть-каменогорское «Торпедо» же в овертайме обыграло «Металлург». Встреча прошла в Новокузнецке и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В основное время за казахстанскую команду отличились Роман Бердников и Аркадий Шестаков, а победной стала шайба Владимира Короткова.