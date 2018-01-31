Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
При какой температуре нельзя гулять с ребенком
«Украли?»: Машков в шутку поинтересовался откуда у Путина фильм
Пэрис Хилтон стала «клоном» Ким Кардашьян
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Все события
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Глюк’oZa пришла в музей в рваном свитере и мини-юбке
Анджелина Джоли блистала на встрече с Брижит Макрон
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
8«Россия должна это ценить»
17:58 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» одолело «Металлург» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Новокузнецке усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Металлургом».

В первом периоде Илья Мусин и Станислав Бутузов из Новокузнецка забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Роман Бердников из «Торпедо» «размочил» счет. В третьем отрезке игры усть-каменогорец Аркадий Шестаков вывел игру в овертайм, в котором победу казахстанцам принес Александр Торяник.2 февраля в Ангарске усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Ермаком».

«Металлург — «Торпедо» 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 — 11:42 Мусин (Кокшаров, Коростин). В большинстве.

2:0 — 18:53 Бутузов (Шубин). В равенстве.

2:1 — 28:39 Бердников (Далхёйсен, Соренсон). В равенстве.

2:2 — 55:26 Шестаков (Сауторн). В большинстве.

2:3 — 61:42 Торяник (Метальников). В равенстве.

Вратари: Касутин — Гаврилов.

Штраф: 10:4 (2:4, 4:0, 4:0, 0:0).

Кайрат Боранбаев показал новый стадион «Кайрата»
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
«Дело Вернблума» рассмотрят вновь. Грозит ли ему дисквалификация
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь