«Торпедо» одолело «Металлург» в матче ВХЛ

В первом периоде Илья Мусин и Станислав Бутузов из Новокузнецка забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Роман Бердников из «Торпедо» «размочил» счет. В третьем отрезке игры усть-каменогорец Аркадий Шестаков вывел игру в овертайм, в котором победу казахстанцам принес Александр Торяник.2 февраля в Ангарске усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Ермаком».