«Торпедо» одолело «Металлург» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Новокузнецке
В рамках чемпионата ВХЛ в Новокузнецке
В первом периоде Илья Мусин и Станислав Бутузов из Новокузнецка забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке Роман Бердников из «Торпедо» «размочил» счет. В третьем отрезке игры
«Металлург — «Торпедо» 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 — 11:42 Мусин (Кокшаров, Коростин). В большинстве.
2:0 — 18:53 Бутузов (Шубин). В равенстве.
2:1 — 28:39 Бердников (Далхёйсен, Соренсон). В равенстве.
2:2 — 55:26 Шестаков (Сауторн). В большинстве.
2:3 — 61:42 Торяник (Метальников). В равенстве.
Вратари: Касутин — Гаврилов.
Штраф: 10:4 (2:4, 4:0, 4:0, 0:0).