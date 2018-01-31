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17:55 (мск), источник: Sports.kz

«Алтай-Торпедо» потерпел поражение от «Иртыша» в матче чемпионата РК

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана усть-каменогорский «Алтай-Торпедо» потерпел поражение от павлодарского «Иртыша».

«Алтай-Торпедо — «Иртыш» 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайбы:0:1 — 43:03 Хуна (Корабейников, Зеленков). В равенстве.

0:2 — 45:53 Клемешов (Гасников, Айдаш). В равенстве.

1:2 — 56:43 Писмаркин (Кокшаров, Гришанов). В равенстве.

Вратари: Полуэктов — Хозяшев.

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