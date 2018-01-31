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«Сарыарка» забросила шесть безответных шайб «Ермаку» в игре ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Ангарске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Ермаком».
В рамках чемпионата ВХЛ в Ангарске карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Ермаком».
Карагандинцы Даниил Ердаков, Станислав Альшевский, Евгений Назаркин, Олег Ломако, Исаак Валицкий и Константин Соколов забросили по шайбе в ворота хозяев льда и принесли заслуженную победу «Сарыарке».
2 февраля в Красноярске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Соколом».
«Ермак — «Сарыарка» 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Шайбы:0:1 — 03:36 Ердаков (Назаркин, Сарваров).
В равенстве.
0:2 — 09:42 Альшевский (Зиазов, Первышин).
В равенстве.
0:3 — 30:31 Назаркин (Поляков).
В равенстве.
0:4 — 40:57 Ломако (Тамбиев).
В равенстве.
0:5 — 54:09 Валицкий (Соколов, Поляков).
В равенстве.
0:6 — 59:14 Соколов (Поляков, Валицкий).
В равенстве.
Вратари: Борисов — Костин.
Штраф: 15:10 (2:4, 2:6, 11:0).