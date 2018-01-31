Состав сборной Казахстана на матчи против Южной Кореи

Начало матчей по времени Астаны: 3 февраля (22:00), с 5 на 6 февраля (00:10).

Состав сформирован из игроков «Номада» и клубов ОЧРК. В связи с плотным календарем в чемпионате ВХЛ игроки «Торпедо» в сборную не вызывались.

15 февраля сборная Казахстана под руководством Галыма Мамбеталиева отправляется в Польшу. С 16 по 18 февраля команда сыграет в Катовице на турнире «Еврочеллендж». Состав сборной будет определен позже, в том числе, по итогам матчей второй сборной с командой Южной Кореи.