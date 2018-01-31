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15:18 (мск), источник: Prosports.kz

Состав сборной Казахстана на матчи против Южной Кореи

1 февраля вторая сборная Казахстана под руководством Георгия Верещагина отправляется в Сеул (Южная Корея), где сыграет с хозяевами два товарищеских матча, сообщает prosports.kz со ссылкой на официальный сайт «Барыса».

Начало матчей по времени Астаны: 3 февраля (22:00), с 5 на 6 февраля (00:10).

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Состав сборной:

Вратари: Дмитрий Мальгин, Владимир Крамарь.

Защитники: Артемий Лакиза, Владимир Гребенщиков, Егор Шалапов, Иван Степаненко, Александр Пелевин, Роман Рачинский, Мадияр Ибрайбеков, Валерий Орехов.

Нападающие: Никита Михайлис, Дмитрий Гренц, Ярослав Евдокимов, Вадим Ермолаев, Иван Кучин, Артем Бурделев, Владислав Никулин, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Егор Петухов, Валерий Гурин.

Состав сформирован из игроков «Номада» и клубов ОЧРК. В связи с плотным календарем в чемпионате ВХЛ игроки «Торпедо» в сборную не вызывались.

15 февраля сборная Казахстана под руководством Галыма Мамбеталиева отправляется в Польшу. С 16 по 18 февраля команда сыграет в Катовице на турнире «Еврочеллендж». Состав сборной будет определен позже, в том числе, по итогам матчей второй сборной с командой Южной Кореи.

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