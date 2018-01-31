«Снежные Барсы» в овертайме обыграли «Ладью» в матче МХЛ

Счет был открыт только во втором периоде: шайбу забросил Константин Кухарев. Точный бросок Кирилла Балдина позволил столичному клубу восстановить равенство в матче, но практически незамедлительно Роман Поляничев вернул преимущество хозяевам. В заключительной двадцатиминутке Максим Мусоров вновь сравнял положение дел в матче, тем самым переведя игру в овертайм, где победу астанчанам принес Самат Данияр.