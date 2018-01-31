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13:21 (мск), источник: Sports.kz

«Снежные Барсы» в овертайме обыграли «Ладью» в матче МХЛ

В матче регулярного чемпионата МХЛ астанинские «Снежные Барсы» гостили у «Ладьи» в Тольятти.

Счет был открыт только во втором периоде: шайбу забросил Константин Кухарев. Точный бросок Кирилла Балдина позволил столичному клубу восстановить равенство в матче, но практически незамедлительно Роман Поляничев вернул преимущество хозяевам. В заключительной двадцатиминутке Максим Мусоров вновь сравнял положение дел в матче, тем самым переведя игру в овертайм, где победу астанчанам принес Самат Данияр.

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Следующий матч «Снежные Барсы» проведут 5 февраля против «Сибирских Снайперов» из Новосибирска.

«Ладья» — «Снежные Барсы» 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).

Шайбы:1:0 — 25:05 Кухарев (Журавлев). В равенстве1:1 — 34:39 Балдин (Нероев, Ярошенко). В большинстве2:1 — 35:58 Поляничев (Бабенко, Переляев). В равенстве2:2 — 48:06 Мусоров (Мухаметов). В равенстве2:3 — 61:31 Данияр Самат (Гатиятов). В равенстве.

Вратари: Исаев — КаратаевШтраф: 10:6 (2:2, 6:2, 2:2, 0:0).

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