ЦСК ВВС проиграл на выезде «Барсу», потерпев пятое подряд поражение в чемпионате ВХЛ

Игра, прошедшая во вторник в Казани, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Борис Левитский (8-я минута), Дмитрий Каштанов (16), Максим Марушев (25) и Антон Савельев (58). У ЦСК ВВС отличились Владислав Карпусь (49) и Андрей Феклистов (60).