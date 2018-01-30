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30 января, источник: Р-Спорт

ЦСК ВВС проиграл на выезде «Барсу», потерпев пятое подряд поражение в чемпионате ВХЛ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Хоккеисты самарского ЦСК ВВС на выезде проиграли казанскому «Барсу» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая во вторник в Казани, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Борис Левитский (8-я минута), Дмитрий Каштанов (16), Максим Марушев (25) и Антон Савельев (58). У ЦСК ВВС отличились Владислав Карпусь (49) и Андрей Феклистов (60).

Следующий матч «Барс» проведет 4 февраля в гостях против «Сарова». ЦСК ВВС, потерпевший пятое поражение подряд, в этот же день сыграет на выезде с пензенским «Дизелем».

Результаты других матчей вторника:

«Торос» (Нефтекамск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:0,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «СКА-Нева» — 0:5,

«Звезда» (Чехов) — «Химик» (Воскресенск) — 0:1.

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