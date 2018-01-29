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«Саров» победил «Буран» в матче ВХЛ
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. «Саров» в гостях нанес поражение воронежскому «Бурану» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. «Саров» в гостях нанес поражение воронежскому «Бурану» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу «Сарова». Шайбы забросили Денис Шураков (17-я минута) и Даниил Ильин (40).
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Рязань» — «Дизель» (Пенза) — 5:2,
«Металлург» (Новокузнецк) — «Сарыарка» (Караганда) — 4:7,
«Ценг Тоу» (Китай) — «Челмет» (Челябинск) — 2:3 (после буллитов),
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 4:3.