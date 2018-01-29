«Сарыарка» забросила семь шайб в матче ВХЛ

Источник: Фото пресс-службы "Сарыарки"

Игра проходила сегодня, 29 января, и завершилась со счетом 4:7.

В этом матче «Сарыарка» пропустила, а в третьем периоде позволила сопернику отыграть две шайбы и сравнять счет, но в итоге одержала победу. В составе карагандинцев хет-трик оформил Артур Лаута, отличившийся на 34-й, 54-й и 57-й минутах. На десятой минуте буллит реализовал Константин Соколов, реализовавший бросок, а кроме него забивали Артур Сарваров (11-я минута), Айрат Зиазов (35, в большинстве) и Даниил Ердаков (54).

У «Металлурга» отличились Артем Чернов (6), Павел Медведев (24), Константин Макаров (42) и Даниил Романцев (49, в меньшинстве).

После 47 игр «Сарыарка» с 91 очками идет пятой. Шестое место в таблице из 27 команд занимает усть-каменогорское «Торпедо», которое имеет 85 баллов и провело 46 встреч.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 31 января. В 17:00 по времени Астаны начнется встреча «Ермак» — «Сарыарка», а в 18:00 стартует игра «Металлург» — «Торпедо».