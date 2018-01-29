«Сарыарка» забросила семь шайб в матче ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» обыграла новокузнецкий «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» обыграла новокузнецкий «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 29 января, и завершилась со счетом 4:7.
В этом матче «Сарыарка» пропустила, а в третьем периоде позволила сопернику отыграть две шайбы и сравнять счет, но в итоге одержала победу. В составе карагандинцев
У «Металлурга» отличились Артем Чернов (6), Павел Медведев (24), Константин Макаров (42) и Даниил Романцев (49, в меньшинстве).
После 47 игр «Сарыарка» с 91 очками идет пятой. Шестое место в таблице из 27 команд занимает
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 31 января. В 17:00 по времени Астаны начнется встреча «Ермак» — «Сарыарка», а в 18:00 стартует игра «Металлург» — «Торпедо».
Регулярный чемпионат завершится 19 февраля. Оба казахстанских клуба уже обеспечили себе место в