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20:32 (мск), источник: ТАСС

«Русская классика» ВХЛ 2018 года собрала на трибунах в Кургане 3,4 тыс. зрителей

КУРГАН, 28 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Шестой в истории матч «Русской классики» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) собрал на стадионе «Центральный» в Кургане 3,4 тыс. зрителей. Местный клуб «Зауралье» уступил тюменскому «Рубину» со счетом 0:4.

«Русская классика» — традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Игры в таком формате также проходились в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.

Традиционным сопровождением таких матчей является холодная погода, но в Кургане зрителям с ней повезло: если накануне игры в городе стояла температура минус 18 градусов, то во время матча столбик термометра не опускался ниже минус 15. Жители Кургана привыкли к холодным зимам, поэтому погода не помешала собрать на трибунах стадиона «Центральный» 3400 человек. Болельщики шумно поддерживали хоккеистов: все три периода трибуны скандировали «Шайбу, шайбу» в сопровождении гула от дудок. Большую долю зрителей составили болельщики «Рубина», которые приехали в Курган из Тюмени: чтобы доехать из одного города в другой на автомобиле нужно всего три часа.

«На свежем воздухе очень хорошо»

Отличные погодные условия отметил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. «Я не пропустил еще ни одного матча “Русской классики”, сегодня нам повезло с погодой — отличный легкий морозец, солнце — на свежем воздухе очень хорошо», — сказал прославленный хоккеист.

Такая погода понравилась не всем участникам игры. Нападающий «Рубина» Павел Варфоломеев после игры рассказывал, что специально надел дополнительную пару перчаток, носков, поддел свитер и вторые штаны. Играть в такой экипировке, по словам хоккеиста, неудобно, но выбора у спортсменов нет.

Зрители матча могли утеплиться с помощью специальной сувенирной продукции, подготовленной к матчу. В палатках болельщики могли купить шапки, шарфы и варежки со специальным логотипом «Русской классики», подготовленным конкретно к воскресной игре. Особенность логотипа — присутствие на нем значимых элементов, которые подчеркивают принадлежность к месту проведения мероприятия. Основа рисунка — изображение курганов — элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России — «Курганстальмоста».

Символическое вбрасывание произвели президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Сразу после этого артисты местной филармонии исполнили гимн страны.

«Русская классика» продолжится в следующем году

Хозяева активно начали встречу, но забивали в матче только хоккеисты «Рубина». Счет в большинстве открыл Артем Михеев уже на седьмой минуте. Во втором периоде Варфоломеев, призванный на помощь «Рубину» из клуба Континентальной хоккейной лиге «Югра», удвоил преимущество, а в третьей двадцатиминутке отличились капитан тюменцев Денис Давыдов и Вадим Кравченко. «Русская классика» прошла в шестой раз в истории, и хозяева ни разу не смогли одержать победу.

Третьяк после встречи отметил, что в дальнейшем практика матчей на открытом воздухе будет продолжена.

«Я считаю, что формат ["Русской классики"] хороший, есть уже четыре кандидата, которые хотят получить этот матч в следующем году, приятно, что мы не навязываем эти соревнования на открытых площадках. Это история — мы все вышли от хоккея с мячом, лед, атмосфера, свежий воздух, солнце отличное. Я бы хотел поблагодарить губернатора и организаторов игры за этот праздник, к сожалению, для “Зауралья” он не совсем получился, но там было много больных. Мы и дальше будем продолжать это ["Русскую классику"], ведь это важно для популяризации хоккея», — сказал Третьяк.

«Зауралье» занимает четвертое место в турнирной таблице ВХЛ с 93 очками. «Рубин» идет на 16-й строчке (63).

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