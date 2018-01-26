И лучшие фото из их Instagram
«Ермак» на выезде победил «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали выездную победу над красноярским «Соколом» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали выездную победу над красноярским «Соколом» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2). Шайбы в составе «Ермака» забросили Алексей Ишмаметьев (21-я минута), Илья Карлин (26), Никита Коротков (43) и Валентин Милюков (54). У «Сокола» отличились Роман Таталин (11), Петер Зузин (50) и Вячеслав Андрющенко (53).
«Ермак» набрал 79 очков после 44 игр и занимает седьмое место в таблице. «Сокол» (44 игры, 77 очков) располагается строчкой ниже.
Следующий матч «Ермак» проведет дома 31 января против «Сарыарки» (Караганда), которая 2 февраля сыграет на выезде с «Соколом».