«Ермак» на выезде победил «Сокол» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2). Шайбы в составе «Ермака» забросили Алексей Ишмаметьев (21-я минута), Илья Карлин (26), Никита Коротков (43) и Валентин Милюков (54). У «Сокола» отличились Роман Таталин (11), Петер Зузин (50) и Вячеслав Андрющенко (53).

«Ермак» набрал 79 очков после 44 игр и занимает седьмое место в таблице. «Сокол» (44 игры, 77 очков) располагается строчкой ниже.