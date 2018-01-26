И лучшие фото из их Instagram
Хоккеисты петербургского «Динамо» обыграли «Дизель» и продлили победную серию в ВХЛ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Динамо» из
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Динамо» из
Встреча, прошедшая в четверг в
Петербургская команда одержала шестую победу подряд. После 43 матчей «Динамо» набрало 103 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу.
Результаты других матчей четверга:
«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3,
«Рязань» — «Барс» (Казань) — 2:1,
«Горняк» (Учалы) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:0,
«Буран» (Воронеж) — ЦСК ВВС (Самара) — 5:2,
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Саров» — 3:0.