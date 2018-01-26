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00:33 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты петербургского «Динамо» обыграли «Дизель» и продлили победную серию в ВХЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Динамо» из Санкт-Петербурга на своей арене нанесли поражение пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Станислав Кондратьев (4-я минута) и Михаил Орлов (26).

Петербургская команда одержала шестую победу подряд. После 43 матчей «Динамо» набрало 103 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Результаты других матчей четверга:

«Южный Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:3,

«Рязань» — «Барс» (Казань) — 2:1,

«Горняк» (Учалы) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:0,

«Буран» (Воронеж) — ЦСК ВВС (Самара) — 5:2,

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Саров» — 3:0.

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