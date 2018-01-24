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«Рубин» обыграл «Звезду» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Тюменский «Рубин» переиграл чеховскую «Звезду» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Тюменский «Рубин» переиграл чеховскую «Звезду» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:0, 0:2). У победителей дублем отметился Денис Давыдов (24-я и 34-я минуты), также отличились Константин Белов (26) и Архип Неколенко (34). У гостей шайбы забросили Георгий Сергеенко (5), Никита Попугаев (43) и Иван Николишин (45).
Другие результаты дня:
«Зауралье» (Курган) — «Химик» (Воскресенск) — 4:3 (по буллитам),
«Сарыарка» (Караганда) — «Хэйлунцзян» (Китай) — 2:1,
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Ценг Тоу» (Китай) — 6:1.