«Сарыарка» и «Торпедо» обыграли китайские клубы в матчах ВХЛ

Казахстанские клубы оказались сильнее соперников из Китая. Так, «Сарыарка» на своей арене встречалась с «КРС Хэйлунцзян» из Харбина и одержала победу со счетом 2:1. На седьмой минуте счет открыл Даниил Ердаков. Гости сравняли счет после перерыва, но за шесть минут до окончания матча Евгений Назаркин принес «Сарыарке» победу.