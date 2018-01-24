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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» и «Торпедо» обыграли китайские клубы в матчах ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» одержали победы в матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские клубы оказались сильнее соперников из Китая. Так, «Сарыарка» на своей арене встречалась с «КРС Хэйлунцзян» из Харбина и одержала победу со счетом 2:1. На седьмой минуте счет открыл Даниил Ердаков. Гости сравняли счет после перерыва, но за шесть минут до окончания матча Евгений Назаркин принес «Сарыарке» победу.

«Торпедо» также играло на своей арене, принимая «Ценг Тоу» из Цзилиня. Эта встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1. В составе «Торпедо» забивали: Станислав Тунхузин (`17), Руслан Ибатуллин (`21), Александр Торяник (`24), Аркадий Шестаков (`36), Андрей Белозеров (`38) и Роман Бердников (`52).

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