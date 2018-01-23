«Рязань» в овертайме победила «ЦСК-ВВС» в матче ВХЛ
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Рязань» в овертайме одержала победу над самарским «ЦСК-ВВС» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. «Рязань» в овертайме одержала победу над самарским «ЦСК-ВВС» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Рязани, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Владимир Карпов (19-я минута), Артем Прохоров (60-я) и Дмитрий Воробьев (61-я). У армейцев отличились Максим Пушкарский (39-я) и Алексей Алексеев (51-я).
Результаты других матчей дня:
«Металлург» (Новокузнецк) — «Сокол» (Красноярск) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0),
«Горняк» (Учалы) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0),
«Челмет» (Челябинск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2),
«Южный Урал» (Орск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1),
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1),
«Буран» (Воронеж) — «Барс» (Казань) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1),
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Дизель» (Пенза) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0),
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Саров» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).