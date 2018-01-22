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22 января, источник: Vesti.kz

«Торпедо» и «Сарыарка» разгромили китайские клубы в матчах ВХЛ

Казахстанские клубы провели домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. В обоих случаях соперниками были команды из Китая.

Усть-каменогорское «Торпедо» разгромило «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» из Харбина. Все шайбы хозяева забили в равных составах.

У «Торпедо» хет-трик оформил Андрей Белозеров, который отличился на 11-й, 17-й и 20-й минутах. Дублем отметился Никита Иванов, забивший на 19-й и 52-й минутах. Также по разу отличились Аркадий Шестаков — на 14-й минуте, Александр Торяник — на 46-й и Никита Куракин — на 60-й, в пустые ворота. У «КРС Хэйлунцзян» на 30-й в большинстве одну шайбу отыграл Юрий Скворцов, а на 48-й — Игорь Гладун.

Интересно, что стартовое вбрасывание в прошедшем матче произвела Мария Далхейсен — бабушка голландского защитника «Торпедо» Марка Далхейсена, которая приехала поддержать внука.

Уверенную победу одержала и «Сарыарка», которая не оставила шансов «Цен Тоу» из Цзилиня — 4:0.

На 15-й минуте «Сарыарку» вперед вывел Кирилл Тамбиев, на 32-й отличился Александр Юксеев, на 44-й — Даниил Ердаков, а на 53-й — Дмитрий Желнеровский. Карагандинцы все шайбы провели в равных составах.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 24 января на домашних площадках. В 18:30 по времени Астаны стартует игра «Торпедо» — «Цен Тоу», а 19:00 — «Сарыарка» — «КРС Хэйлуцзян».

После 45 матчей «Сарыарка» с 45 очками идет на пятом месте и на три балла опережает «Торпедо», которое идет шестым из 27 команд. Регулярный чемпионат завершится 19 февраля, а в плей-офф попадут 16 клубов.

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