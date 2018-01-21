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01:00 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» обыграли солигорский «Шахтер»

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли солигорский «Шахтер» в чемпионате Беларуси в экстралиге со счетом 4:2 и вплотную приблизились к горнякам в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горняки, которые играли на выезде, несмотря на наличие в составе бывших форвардов из КХЛ, не смогли контролировать ситуацию на площадке.

Гродненцы уверенно провели первый и второй периоды, а в заключительные двадцать минут забросили трижды. У хозяев площадки отличались Артем Левша, Константин Богдановский, Михаил Стефанович и Вячеслав Лисичкин.

У гостей точный бросок на счету бывшего нападающего минского «Динамо» Александра Матерухина, который после перехода в «Шахтер» исправно набирает очки.

Минская «Юность», ведя в счете 4:2, в матче в Молодечно не смогла удержать преимущество и дважды пропустила в концовке третьего периода — 4:4. В овертайме решающий бросок в составе трехкратных обладателей Континентального кубка нанес Алексей Ефименко, который провел гол, выехав из-за ворот соперника, — 5:4.

Хоккеисты «Гомеля» в прошедшем туре были сильнее жлобинского «Металлурга» — 4:2.

Турнирное положение в подгруппе «А»: 1. «Юность-Минск» — 77 (32). 2. «Шахтер» — 76 (33). 3."Неман — 75 (32). 4."Гомель — 72 (32). 5. «Металлург-Жлобин» — 41 (33). 6. «Динамо-Молодечно» — 39 (34).

В подгруппе «Б» молодежная сборная Беларуси уступила ХК «Могилев» — 2:4, новополоцкий «Химик» были сильнее «Витебска» — 3:2.

Турнирное положение в подгруппе «Б»: 1. «Лида» — 49 (32). 2."Беларусь U-20 — 41 (28). 3. «Химик» — 39 (32). 4. «Могилев» — 24 (32). 5. «Брест» — 22 (32). 6. «Витебск» — 21 (31).

Следующий тур в экстралиге состоится 22 и 23 января. По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы «А» и две лучшие команды из подгруппы «Б» сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.

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