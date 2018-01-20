ЦСКА обыграл команду СССР в гала-матче памяти Харламова
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Хоккеисты команды ЦСКА нанесли поражение команде СССР в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Хоккеисты команды ЦСКА нанесли поражение команде СССР в
Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА в Москве, завершилась со счетом 9:5 (3:2, 4:2, 2:1) в пользу ЦСКА. Все игроки обеих команд выступали под номером 17 и с фамилией Харламов на спине.
Командой ЦСКА руководил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, а главным тренером команды СССР был двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Перед
Харламов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА. Он погиб в августе 1981 года на 34-м году жизни в автомобильной аварии. В 2018 году легенде отечественного хоккея исполнилось бы 70 лет.