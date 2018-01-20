ЦСКА обыграл команду СССР в гала-матче памяти Харламова

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА в Москве, завершилась со счетом 9:5 (3:2, 4:2, 2:1) в пользу ЦСКА. Все игроки обеих команд выступали под номером 17 и с фамилией Харламов на спине.

Командой ЦСКА руководил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, а главным тренером команды СССР был двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Перед гала-матчем выступали известные российские артисты: Лев Лещенко, Дмитрий Певцов, а после второго периода — Лариса Долина. Также на льду выступила российская фигуристка Елена Радионова. Гимн России исполнял ансамбль имени Александрова.