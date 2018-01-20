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19:03 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл команду СССР в гала-матче памяти Харламова

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Вероника Столбунова. Хоккеисты команды ЦСКА нанесли поражение команде СССР в гала-матче, посвященному памяти прославленного отечественного хоккеиста Валерия Харламова.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в ледовом дворце ЦСКА в Москве, завершилась со счетом 9:5 (3:2, 4:2, 2:1) в пользу ЦСКА. Все игроки обеих команд выступали под номером 17 и с фамилией Харламов на спине.

Командой ЦСКА руководил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, а главным тренером команды СССР был двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Перед гала-матчем выступали известные российские артисты: Лев Лещенко, Дмитрий Певцов, а после второго периода — Лариса Долина. Также на льду выступила российская фигуристка Елена Радионова. Гимн России исполнял ансамбль имени Александрова.

Харламов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА. Он погиб в августе 1981 года на 34-м году жизни в автомобильной аварии. В 2018 году легенде отечественного хоккея исполнилось бы 70 лет.

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