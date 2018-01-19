«Питтсбург» выздоровел. Команде не нужен большой обмен
Проблемы «Адмирала» и «Барыса», составы Швеции и Чехии на Олимпиаде и
Проблемы «Адмирала» и «Барыса», составы Швеции и Чехии на Олимпиаде и
БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА С Игорем ЕРОНКО
«ДИНАМО»
1. Подольский машиностроительный завод стал новым спонсором ВФСО «Динамо». Тот самый завод, что пока еще является одним из основных партнеров «Витязя». По крайней мере — таким указан. В руководстве подмосковного клуба эту информацию пока не комментируют. Но все идет к тому, что программное заявление Александра Медведева о возможном объединении клубов, которым грозит исключение, хотя бы в одном случае — «Динамо» и «Витязя» — претворится в жизнь. Разумеется, слияние будет на базе
2. Так и не понял, в чем заключались функции Рубена Бегунца в московском «Динамо». В приглашении Александра Федосеева, который даже в «Буране» никто? Или Сакари Салминена, благополучно отбывшего на родину спустя два месяца? Варианты усилиться у
«СЕВЕРСТАЛЬ»
3. Алексей Мордашов вдруг заинтересовался хоккеем, стал ходить на матчи. Ну, «Северсталь» в
«АДМИРАЛ»
4. В «Адмирале»
5. Такое впечатление, что клуб тщательно пытаются слить. Как слишком тяжкую ношу. Возможно, поэтому Сошникова и позвали. Как «кризисного» менеджера. Потому и победы никому не нужны. Правда, при этом за главного у «моряков» остался многолетний помощник Разина Олег Леонтьев. О котором сам Андрей говорить не хочет. При этом забавно, что «Адмирал» грохнул в гостях «Локомотив». Который окончательно уперся в фирменные рельсы Квартальнова. Эдак можно и с «Торпедо» в первом раунде сгореть. Вполне можно. Что при Кудашове было бы маловероятно.
«АВАНГАРД»
6. После поражения от «Трактора» у «Авангарда» есть шанс вообще остаться без
7. «Авангарду» нужно железно брать 6 очков. Лучше — больше. Но, благо, есть преимущество над «Амуром» по победам в основное время. Задача в принципе выполнимая. Собственно, по
8. Правда, «Амур» замечательно готов. Не зря Мартемьянов отказался от Матча звезд, а засел с командой в Балашихе, в нужном часовом поясе, чтобы хорошенько подготовиться к сложному выезду. В общем, «Авангарду» желательно брать девять очков.
ИНОСТРАННЫЕ КЛУБЫ
9. «Барыс» — это один сплошной цирк с зарезанными баранами. Некогда лидер конференции промотал все, что только мог. И только по причине в который уже раз бестолкового менеджмента. Не понимающего, что такое дифференцированный подход. Ладно бы этот менеджмент нашел того самого Линдена Вея, которого в итоге выгнал. Так ведь нет, легионеров летом брали по указке Найджела Доуса. Он нашел одного из лучших бомбардиров лиги, а им бездарно распорядились. Еще сборная же вечно прицепом. Вы уж определитесь, вам рыбку съесть или на елку залезть? Базовые клубы — это архаизм. Кадры воспитывайте, и будет вам хорошая сборная.
10. То же самое, к слову, и минского «Динамо» касается. Играет тройка Хаудена — все в порядке. Не может забить — только на Энрота и остается надеяться. А он же не железный. У Минска был отличный шанс на плей-офф: наилегчайший календарь в концовке, позволявший взять кучу очков и войти в восьмерку на белом коне.
11. И опять это складывание всех яиц в одну корзину. Можно же сделать состав более ровным. Распределить лидеров по тройкам, по максимуму задействуя в большинстве. Для этого, впрочем, нужен хороший менеджер. Способный все это до них донести. Такой, каким был Владимир Бережков. У «Барыса» и близко таких менеджеров не было. А лучшего своего тренера за всю короткую историю они взяли и уволили за вполне ожидаемый провал на чемпионате мира. После изменения формата группового этапа ЧМ ни одна сборная не смогла удержаться в элитном дивизионе после выхода туда. Сразу вылетала. У Казахстана предпосылок остаться не было.
ОЛИМПИАДА
12. Шведы объявили состав на Олимпиаду, ожидаемо включив туда Расмуса Далина. Который станет 5-м в списке самых молодых участников олимпийского хоккейного турнира после Марка Хау (США), Франца Берри (Швейцария), Джека Киррэйна (США) и Эдди Ольчика (тоже США). Вряд ли
13. Рикард Гренборг предусмотрительно оставил две свободных вакансии под нападающих. На которые претендуют 4 человека: Лиас Андерссон («Фрелунда», 19), Андре Петерссон («Авангард», 27), Андреас Энгквист («Юргорден», 30) и Роберт Нильссон («Цюрих», 33). Правда, Андерссон залечивает травму плеча, с которой доигрывал МЧМ, а по восстановлении (он сейчас в Нью-Йорке) может остаться в «Хартфорде». «Рейнджерс» рассматривают такой вариант. Энгквист тоже травмирован, как и Нильссон. Петерссон после объявления состава летает. И хотя ассистент главного тренера Юхан Гарпенлов говорит «нет», не стоит сбрасывать со счетов Элиаса Петтерссона («Векше», 19) и Патрик Закриссон («Сибирь», 30). Особенно последнего ввиду его универсализма и сыгранностью с Бергстремом.
14. Состав неплохой, но там нет никого, кого стоит бояться. Более того, большинство состава на мировом уровне из себя ничего не представляет. Многих мы видели в России. Ничего особенного. И синергетический шведский эффект не особенно поможет. Энрот, Далин и Умарк. Больше смотреть будет особо не на что.
15. Чехи, в
16. Для мощного форчека совершенно точно не нужен Мозякин. Да и не тот это Мозякин, что был, скажем, год назад. Травма выбила его из колеи. И движения ему не хватает. Учитывая еще и принципы построения Знарком команды, Сергей вряд ли доберется до сборной. Жаль, конечно. Условно 14-м форвардом на подмену — почему бы и нет? Хоть глазочком посмотрел бы на Олимпиаду. Хотя должен был ехать в Сочи.
«ПИТТСБУРГ»
17. «Питтсбург» определенно выздоравливает. И так называемый bye week, 5-дневный отдых, пошел ему на пользу. И быстроногий Симон рядом с Кросби в тему. И Спронг очень даже в порядке, а если и нет — всегда можно его посадить, что и сделали с «Дакс», хотя он этого не заслуживал, но
18. У «Пингвинов» сложнейший калифорнийский выезд, но они обязательно возьмут еще очки. И в принципе поправляются. Если раньше для них характерны были провалы со старта. То сейчас они исчезли. И желание играть за счет появления тех же Симона и Спронга проглядывает. И Олексяк, к слову, в порядке. Ему бы побольше времени дать не помешало. И Джарри пусть дальше играет. Он тоже дает свои эмоции. Свежая кровь всегда помогает. «Питтсбург», похоже, в очередной раз сможет обойтись без вливаний. Внутренними резервами. И большой трейд, обещанный Рутерфордом, не понадобится.
ПОЛИТИКА
19. НХЛ подвергли серьезной обструкции в медиа за то, что на Матче звезд будет выступать Kid Rock. Потому что:
1. Он за Трампа;.
2. Выступил против акции коленопреклонения во время гимна;.
3. Не понимает, почему в заботе о правах ЛГБТ забывают о гетеросексуалах. Грубо говоря, не понимает, почему мужчины должны посещать женский туалет, если считают себя женщинами. И наоборот. При этом ему совершенно плевать, кто с кем спит и на ком женится.
20. И смех, и грех. Единственное, на чем сейчас можно устроит себе в американской прессе пиар — клеймление всех и вся. Гомофобия и расизм, пусть даже высосанные из пальца, домогательства, поддержка Трампа и все такое. Радует, что НХЛ совершенно по боку все это. И даже протестов удалось избежать. Хотя почему именно Джей Ти Браун в итоге был выставлен на драфт отказов «Тампой». Браун, который был единственным игроком, выражавшим протест во время гимна. Без коленопреклонения — просто подняв руку.