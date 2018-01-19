«Питтсбург» выздоровел. Команде не нужен большой обмен

Источник: Спорт-Экспресс

БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА С Игорем ЕРОНКО

«ДИНАМО»

1. Подольский машиностроительный завод стал новым спонсором ВФСО «Динамо». Тот самый завод, что пока еще является одним из основных партнеров «Витязя». По крайней мере — таким указан. В руководстве подмосковного клуба эту информацию пока не комментируют. Но все идет к тому, что программное заявление Александра Медведева о возможном объединении клубов, которым грозит исключение, хотя бы в одном случае — «Динамо» и «Витязя» — претворится в жизнь. Разумеется, слияние будет на базе бело-голубых. Тем более что у них совсем скоро, в октябре, если ничего не случится, появится собственная арена. С соответствующим снижением нагрузки на бюджет. И там будет круто.

2. Так и не понял, в чем заключались функции Рубена Бегунца в московском «Динамо». В приглашении Александра Федосеева, который даже в «Буране» никто? Или Сакари Салминена, благополучно отбывшего на родину спустя два месяца? Варианты усилиться у бело-голубых были. И не раз. Конечно, многое упиралось в мнение Воробьева и большого «Динамо», где никто в хоккее и близко не разбирается. И все же. Общий язык ни с кем найти явно не удалось. Бадюкову, который станет советником по селекции, будет. С Воробьевым он точно сработается. А Воробьев, вне зависимости от того, выйдет команда в плей-офф или нет, остается в клубе и на следующий сезон. Впрочем, даже после поражения от «Спартака» шансы на выход остаются. В оставшихся матчах с «Адмиралом», СКА и теми же красно-белыми надо брать по максимуму очков. Потому что «Северсталь» своих точно не досчитается: у них впереди «Торпедо», «Спартак», СКА и ЦСКА.

«СЕВЕРСТАЛЬ»

3. Алексей Мордашов вдруг заинтересовался хоккеем, стал ходить на матчи. Ну, «Северсталь» в кои-то веки в зоне плей-офф с неплохими шансами остаться в восьмерке, да и игру показывает достаточно содержательную и смотрибельную. Порой — в духе игрока Гулявцева. И если глава ПАО «Северсталь» скажет свое веское слово, дав определенные гарантии, то никуда клуб из КХЛ не денется. Особенно если «Витязь» сольется с «Динамо». И это будет здорово, потому что никто в этом сезоне не сделал так много для собственного продвижения, задействуя все возможные каналы, как «сталевары». Плохо, что пока петух не клюнул — никто особо не шевелился.

«АДМИРАЛ»

4. В «Адмирале» по-прежнему весело. Андрею Разину действительно предлагали обычный трудовой договор, словно он не тренер, а охранник лавки, что вообще не укладывается в голове, так как по регламенту предусмотрены типовые контракты. И как же смешны объяснения Сошникова про разницу в часовых поясах, из-за чего тренер якобы и ушел. Что это за дичь? Разин пришел, привел за собой малоизвестных игроков (тех же Вихарева, Глазкова, Алексеева), что было критично, учитывая огромные потери перед дедлайном, и эти игроки сразу же начали приносить результат (три победы подряд и 10 набранных очков в 5 матчах для аутсайдера — это потрясающе). И ему вместо оговоренного контракта предлагают трудовой договор.

5. Такое впечатление, что клуб тщательно пытаются слить. Как слишком тяжкую ношу. Возможно, поэтому Сошникова и позвали. Как «кризисного» менеджера. Потому и победы никому не нужны. Правда, при этом за главного у «моряков» остался многолетний помощник Разина Олег Леонтьев. О котором сам Андрей говорить не хочет. При этом забавно, что «Адмирал» грохнул в гостях «Локомотив». Который окончательно уперся в фирменные рельсы Квартальнова. Эдак можно и с «Торпедо» в первом раунде сгореть. Вполне можно. Что при Кудашове было бы маловероятно.

«АВАНГАРД»

6. После поражения от «Трактора» у «Авангарда» есть шанс вообще остаться без плей-офф, хоть он и находится на втором месте на «Востоке», но только потому, что возглавляет дивизион. После всех раздраев и неурядиц в команде — только этого и не хватало. Впереди у омичей матчи с «Магниткой» (г), «Трактором» (г), «Сибирью» (д) и «Барысом» (г). Не самые простые соперники. А по потерянным и «Салават» (ЦСКА, «Слован», «Йокерит», «Сочи», «Ак Барс» — все дома), и «Амур» («Динамо» Рига (г), СКА (г), «Локомотив» (г), дважды «Куньлунь» (оба — г), и «Адмирал» дома и в гостях) выше. При этом от «Сибири», идущей 8-й, ястребов отделяет уже всего 2 очка.

7. «Авангарду» нужно железно брать 6 очков. Лучше — больше. Но, благо, есть преимущество над «Амуром» по победам в основное время. Задача в принципе выполнимая. Собственно, по игре-то должны были побеждать и «Магнитку», и «Трактор». В первом случае напортачил Фурх, во втором — оборона. При Титове омичи смотрятся в целом хорошо. И даже психологической хрупкости не просматривается. Тройка легионеров, у Скабелки поникших, хорошо смотрится. Защитники задействованы в атаке по максимуму. Большинство бы только наладить. И успокоиться. Для того чтобы успокоить, Александр Дыбаль и приезжал. А за месяц «Авангард» может стать неузнаваемым. Не так там все и плохо, несмотря на внутренние распри. Которые нынче попритихнут.

8. Правда, «Амур» замечательно готов. Не зря Мартемьянов отказался от Матча звезд, а засел с командой в Балашихе, в нужном часовом поясе, чтобы хорошенько подготовиться к сложному выезду. В общем, «Авангарду» желательно брать девять очков.

ИНОСТРАННЫЕ КЛУБЫ

9. «Барыс» — это один сплошной цирк с зарезанными баранами. Некогда лидер конференции промотал все, что только мог. И только по причине в который уже раз бестолкового менеджмента. Не понимающего, что такое дифференцированный подход. Ладно бы этот менеджмент нашел того самого Линдена Вея, которого в итоге выгнал. Так ведь нет, легионеров летом брали по указке Найджела Доуса. Он нашел одного из лучших бомбардиров лиги, а им бездарно распорядились. Еще сборная же вечно прицепом. Вы уж определитесь, вам рыбку съесть или на елку залезть? Базовые клубы — это архаизм. Кадры воспитывайте, и будет вам хорошая сборная.

10. То же самое, к слову, и минского «Динамо» касается. Играет тройка Хаудена — все в порядке. Не может забить — только на Энрота и остается надеяться. А он же не железный. У Минска был отличный шанс на плей-офф: наилегчайший календарь в концовке, позволявший взять кучу очков и войти в восьмерку на белом коне. Всего-то надо было брать очки с «Локомотивом» и «Амуром», а дальше вообще лафа, но и «Куньлуню» умудрились проиграть. Легионеры в целом неплохие пришли, но вывозить на себе все не в состоянии. А помощи со стороны почти что и нет.

11. И опять это складывание всех яиц в одну корзину. Можно же сделать состав более ровным. Распределить лидеров по тройкам, по максимуму задействуя в большинстве. Для этого, впрочем, нужен хороший менеджер. Способный все это до них донести. Такой, каким был Владимир Бережков. У «Барыса» и близко таких менеджеров не было. А лучшего своего тренера за всю короткую историю они взяли и уволили за вполне ожидаемый провал на чемпионате мира. После изменения формата группового этапа ЧМ ни одна сборная не смогла удержаться в элитном дивизионе после выхода туда. Сразу вылетала. У Казахстана предпосылок остаться не было.

ОЛИМПИАДА

12. Шведы объявили состав на Олимпиаду, ожидаемо включив туда Расмуса Далина. Который станет 5-м в списке самых молодых участников олимпийского хоккейного турнира после Марка Хау (США), Франца Берри (Швейцария), Джека Киррэйна (США) и Эдди Ольчика (тоже США). Вряд ли кому-то удастся их обойти. Ольчика и Хау брали прямо из юниорок, а сборная США тогда готовилась к ОИ как нечто вроде клуба, играя огромное количество товарищеских матчей. Киррэйн ездил сразу после Второй мировой. А во времена Берри в Швейцарии и хоккея толком не было. Так что — крутое достижение. Особенно на фоне того, что турнир в Пхенчхане будет крайне возрастным. Средний возраст сборной Швеции пусть и поменьше, чем у Канады, но все же составляет 29 лет. В Сочи был меньше 28. Правда, возраст может снизиться, хотя и вырасти тоже может.

13. Рикард Гренборг предусмотрительно оставил две свободных вакансии под нападающих. На которые претендуют 4 человека: Лиас Андерссон («Фрелунда», 19), Андре Петерссон («Авангард», 27), Андреас Энгквист («Юргорден», 30) и Роберт Нильссон («Цюрих», 33). Правда, Андерссон залечивает травму плеча, с которой доигрывал МЧМ, а по восстановлении (он сейчас в Нью-Йорке) может остаться в «Хартфорде». «Рейнджерс» рассматривают такой вариант. Энгквист тоже травмирован, как и Нильссон. Петерссон после объявления состава летает. И хотя ассистент главного тренера Юхан Гарпенлов говорит «нет», не стоит сбрасывать со счетов Элиаса Петтерссона («Векше», 19) и Патрик Закриссон («Сибирь», 30). Особенно последнего ввиду его универсализма и сыгранностью с Бергстремом.

14. Состав неплохой, но там нет никого, кого стоит бояться. Более того, большинство состава на мировом уровне из себя ничего не представляет. Многих мы видели в России. Ничего особенного. И синергетический шведский эффект не особенно поможет. Энрот, Далин и Умарк. Больше смотреть будет особо не на что.

15. Чехи, в общем-то, собрали всех сильнейших. Не стоит удивляться отсутствию Якуба Коваржа — в сборной он традиционно играет слабее, чем в клубе. Как и его младший брат, но без него было не обойтись. Бартошак третьим посидит — и нормально. Удивляет разве что отсутствие Нестрашила, но он во взрослой сборной толком не играл, только в этом сезоне начал, а это явно было критерием, и, может быть, Ганзла, но он не сказать, что здорово выглядит. Кашпар — слишком специфический игрок. За исключением Кубалика, все обладают немалым опытом игры в КХЛ. Эта команда покусается. С ними будет непросто. Но там тоже некого бояться. И она тоже возрастная — 28,9 года. И оборона под вопросом: с мобильностью большие проблемы. Будут, вероятно, играть в излюбленном чешском стиле: 1−1−3/1−4 и резкие контратаки. Но под мощным форчеком должна ломаться на раз-два.

16. Для мощного форчека совершенно точно не нужен Мозякин. Да и не тот это Мозякин, что был, скажем, год назад. Травма выбила его из колеи. И движения ему не хватает. Учитывая еще и принципы построения Знарком команды, Сергей вряд ли доберется до сборной. Жаль, конечно. Условно 14-м форвардом на подмену — почему бы и нет? Хоть глазочком посмотрел бы на Олимпиаду. Хотя должен был ехать в Сочи.

«ПИТТСБУРГ»

17. «Питтсбург» определенно выздоравливает. И так называемый bye week, 5-дневный отдых, пошел ему на пользу. И быстроногий Симон рядом с Кросби в тему. И Спронг очень даже в порядке, а если и нет — всегда можно его посадить, что и сделали с «Дакс», хотя он этого не заслуживал, но что-то надо было предпринимать. «Пенс» разнесли «Детройт» с «Рейнджерс» и вполне могли выносить «Анахайм», если бы не идиотские ошибки. Что ни гол «Анахайма» — то идиотская ошибка. Гюнцель снес Джарри, Мяяття подарил Каше выход «1 в 0», Летанг позволил себя накрыть Сильвербергу, и снова «1 в 0», это хорошо еще Верметт «1 в 0» не забил, убежав в меньшинстве, когда Летанг столкнулся с Кесселом. Было смешно. По содержанию — отличный матч для «Пенс». Они были лучше, они контролировали игру, просто слегка засыпались в ненужный момент. Пары выглядят сбалансированно, тройки тоже — с Кесселом в первой и Шейеном в третьей, потому что Гюнцелю в центре делать нечего. Посмотреть бы на Спронга с Малкиным — это было бы здорово, но третьему в звене придется обороняться за троих.

18. У «Пингвинов» сложнейший калифорнийский выезд, но они обязательно возьмут еще очки. И в принципе поправляются. Если раньше для них характерны были провалы со старта. То сейчас они исчезли. И желание играть за счет появления тех же Симона и Спронга проглядывает. И Олексяк, к слову, в порядке. Ему бы побольше времени дать не помешало. И Джарри пусть дальше играет. Он тоже дает свои эмоции. Свежая кровь всегда помогает. «Питтсбург», похоже, в очередной раз сможет обойтись без вливаний. Внутренними резервами. И большой трейд, обещанный Рутерфордом, не понадобится.

ПОЛИТИКА

19. НХЛ подвергли серьезной обструкции в медиа за то, что на Матче звезд будет выступать Kid Rock. Потому что:

1. Он за Трампа;.

2. Выступил против акции коленопреклонения во время гимна;.

3. Не понимает, почему в заботе о правах ЛГБТ забывают о гетеросексуалах. Грубо говоря, не понимает, почему мужчины должны посещать женский туалет, если считают себя женщинами. И наоборот. При этом ему совершенно плевать, кто с кем спит и на ком женится.