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«Молот-Прикамье» обыграл «Спутник» в матче ВХЛ
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пермский «Молот-Прикамье» обыграл «Спутник» (Нижний Тагил) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пермский «Молот-Прикамье» обыграл «Спутник» (Нижний Тагил) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в среду на площадке «Спутника», завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Дублем отметился Александр Ремов (27-я и 37-я минуты).
В другом матче челябинский «Челмет» дома уступил «Торосу» (Нефтекамск) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).