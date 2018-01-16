Пришло время подвести итоги главного хоккейного шоу сезона
«Рязань» по буллитам победила «Буран» в матче ВХЛ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Рязань» в серии буллитов обыграла воронежский «Буран» в матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Рязань» в серии буллитов обыграла воронежский «Буран» в матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Рязани, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Александр Калинин (4-я минута) и Денис Алексеев (38). У проигравших отличились Валерий Горшков (14) и Евгений Банцерев (40). В серии буллитов победу «Рязани» принес Дмитрий Воробьев.