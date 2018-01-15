Захаров: Последней в КХЛ «Юность» бы точно не была

— При счете 3:1 была поставлена задача не пропустить. Ребята молодцы, хорошо играли на пятаке, забрасывали красивые шайбы. Четвертый гол особенно понравился. Противник был жесткий и неуступчивый: игроки Номада хорошо держали шайбу, три в два после наших ошибок атаковали. Всех с победой! — поздравил болельщиков Михаил Захаров.

Главный тренер «Юности» отметил, что хорошо сработала вся команда, но Ногачев и Скабелка должны были сыграть еще лучше. По мнению Михаила Захарова свой уровень эти игроки не показали.

— Ребята должны выходить, а все должны видеть, что это игроки уровня КХЛ. Но, думаю, ребята это понимают. Скабелка все лето не тренировался, поэтому пришел с слабыми физическими кондициями, — прокоментировал игру Ногачева и Скабелки Захаров.

На вопрос журналистов о том, кто из хоккеистов «Юности» смог бы играть на уровне Континентальной хоккейной лиги Михаил Захаров ответил, что любой из ребят мог бы выступать на уровне этой лиги: