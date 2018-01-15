Захаров: Последней в КХЛ «Юность» бы точно не была
После победы минской «Юности» над казахстанским Номадом со счетом 5:2 и завоевании третьего в истории клуба Континентального кубка, главный тренер столичного клуба Михаил Захаров поделился на
После победы минской «Юности» над казахстанским Номадом со счетом 5:2 и завоевании третьего в истории клуба Континентального кубка, главный тренер столичного клуба Михаил Захаров поделился на
— При счете 3:1 была поставлена задача не пропустить. Ребята молодцы, хорошо играли на пятаке, забрасывали красивые шайбы. Четвертый гол особенно понравился. Противник был жесткий и неуступчивый: игроки Номада хорошо держали шайбу, три в два после наших ошибок атаковали. Всех с победой! — поздравил болельщиков Михаил Захаров.
Главный тренер «Юности» отметил, что хорошо сработала вся команда, но Ногачев и Скабелка должны были сыграть еще лучше. По мнению Михаила Захарова свой уровень эти игроки не показали.
— Ребята должны выходить, а все должны видеть, что это игроки уровня КХЛ. Но, думаю, ребята это понимают. Скабелка все лето не тренировался, поэтому пришел с слабыми физическими кондициями, — прокоментировал игру Ногачева и Скабелки Захаров.
На вопрос журналистов о том, кто из хоккеистов «Юности» смог бы играть на уровне Континентальной хоккейной лиги Михаил Захаров ответил, что любой из ребят мог бы выступать на уровне этой лиги:
— Вся команда потянула бы. Последними бы точно не были.