«Торпедо» проиграло «Нефтянику», ведя 3:0 в матче ВХЛ

В первом периоде, за две с небольшим минуты, Андрей Белозёров (дубль) и Леонид Метальников из «Торпедо» трижды поразили ворота хозяев, им ответил шайбой Данил Воеводин из «Нефтяника». Во второй двадцатиминутке альметьевцы Александр Чиглинцев и Алексей Ложкин сравняли счет, но за 2 секунды до свистка усть-каменогорец Евгений Рымарев вывел гостей вперед. В третьем отрезке игры Даниэль Насыбуллин и Никита Ядроец вырвали победу у «Торпедо».