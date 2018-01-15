«Торпедо» проиграло «Нефтянику», ведя 3:0 в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Альметьевске
В рамках чемпионата ВХЛ в Альметьевске
В первом периоде, за две с небольшим минуты, Андрей Белозёров (дубль) и Леонид Метальников из «Торпедо» трижды поразили ворота хозяев, им ответил шайбой Данил Воеводин из «Нефтяника». Во второй двадцатиминутке альметьевцы Александр Чиглинцев и Алексей Ложкин сравняли счет, но за 2 секунды до свистка
18 января в
«Нефтяник» — «Торпедо» 5:4 (1:3, 2:1, 2:0).
Шайбы:
0:1 — 05:15 Белозёров (Куракин, Иванов). В равенстве.
0:2 — 06:21 Метальников (Шин, Рымарев). В равенстве.
0:3 — 07:18 Белозёров (Кузьмичёв, Ибатуллин). В равенстве.
1:3 — 18:29 Воеводин (Адамчук, Гильманов). В большинстве.
2:3 — 28:33 Чиглинцев (Ядроец). В равенстве.
3:3 — 33:30 Ложкин (Остроухов). В большинстве.
3:4 — 39:58 Рымарев. В равенстве.
4:4 — 50:20 Насыбуллин (Ложкин). В большинстве.
5:4 — 57:43 Ядроец (Байкеев). В равенстве.
Вратари: Ярославлев 00:00 — 07:18, Голубев 07:18 — 60:00 — Гаврилов.
Штраф: 37:21 (2:6, 33:11, 2:4).