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01:42 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» проиграло «Нефтянику», ведя 3:0 в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Альметьевске усть-каменогорске «Торпедо» сыграло с «Нефтяником».

В первом периоде, за две с небольшим минуты, Андрей Белозёров (дубль) и Леонид Метальников из «Торпедо» трижды поразили ворота хозяев, им ответил шайбой Данил Воеводин из «Нефтяника». Во второй двадцатиминутке альметьевцы Александр Чиглинцев и Алексей Ложкин сравняли счет, но за 2 секунды до свистка усть-каменогорец Евгений Рымарев вывел гостей вперед. В третьем отрезке игры Даниэль Насыбуллин и Никита Ядроец вырвали победу у «Торпедо».

18 января в Усть-каменогорске «Торпедо» сыграет с чеховской «Звездой».

«Нефтяник» — «Торпедо» 5:4 (1:3, 2:1, 2:0).

Шайбы:

0:1 — 05:15 Белозёров (Куракин, Иванов). В равенстве.

0:2 — 06:21 Метальников (Шин, Рымарев). В равенстве.

0:3 — 07:18 Белозёров (Кузьмичёв, Ибатуллин). В равенстве.

1:3 — 18:29 Воеводин (Адамчук, Гильманов). В большинстве.

2:3 — 28:33 Чиглинцев (Ядроец). В равенстве.

3:3 — 33:30 Ложкин (Остроухов). В большинстве.

3:4 — 39:58 Рымарев. В равенстве.

4:4 — 50:20 Насыбуллин (Ложкин). В большинстве.

5:4 — 57:43 Ядроец (Байкеев). В равенстве.

Вратари: Ярославлев 00:00 — 07:18, Голубев 07:18 — 60:00 — Гаврилов.

Штраф: 37:21 (2:6, 33:11, 2:4).

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