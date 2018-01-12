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Хоккеисты «СКА-Невы» победили «Рязань» в матче ВХЛ
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «СКА-Невы» из
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Хоккеисты «СКА-Невы» из
Встреча, прошедшая в пятницу в Рязани, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1). У победителей дублем отметился Филипп Толузаков (31-я и 36-я минуты), также отличился Данила Квартальнов (25). У хозяев шайбы забросили Павел Кудрявцев (5) и Дмитрий Воробьев (48).
Результаты других матчей дня:
«Буран» (Воронеж) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:5,
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Рубин» (Тюмень) — 3:0,
«Ижсталь» (Ижевск) — «Зауралье» (Курган) — 1:3,
«Торос» (Нефтекамск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:4,
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Сарыарка» (Караганда) — 4:3 (овертайм).