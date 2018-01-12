«Сарыарка» отыгралась с 0:3 в матче ВХЛ, а «Торпедо» одержало волевую победу

Усть-каменогорское «Торпедо» в Нефтекамске одержало волевую победу над «Торос» — 2:4.

У «Торпедо» по дублю оформили защитник Леонид Метальников (седьмая и 56-я минуты) и нападающий Денис Игнашин (56 и 60). В составе «Тороса» на шестой минуте отличился Георгий Бусаров, а на 52-й — Владислав Лукин.

Карагандинская «Сарыарка» в Перми в овертайме уступило «Молоту-Прикамье» — 3:4.

По ходу встречи «Сарыарка» отыгралась со счета 0:3 и перевела игры в овертайм. У «Молота-Прикамья» на восьмой минуте большинство реализовал Арсении Ерохин, на 20-й в меньшинстве отличился Александр Петров, а на 24-й — в равных составах забил Михаил Попов. Начало камбэка «Сарыарка» положила шайба Айрата Зиазова в большинстве на 27-й минуте, после чего дубль оформил Валерий Поляков, блеснувший на 31-й и 36-й минутах. Победную шайбу «Молота-Прикамья» в овертайме забросил все тот же Петров.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 14 января. В 19:00 по времени Астаны в Ижевске начнется игра «Ижсталь» — «Сарыарка», а через час в Альметьевске стартует встреча «Нефтяник» — «Торпедо».