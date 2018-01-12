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12 января, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» отыгралась с 0:3 в матче ВХЛ, а «Торпедо» одержало волевую победу

Казахстанские клубы провели гостевые матчи в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Усть-каменогорское «Торпедо» в Нефтекамске одержало волевую победу над «Торос» — 2:4.

У «Торпедо» по дублю оформили защитник Леонид Метальников (седьмая и 56-я минуты) и нападающий Денис Игнашин (56 и 60). В составе «Тороса» на шестой минуте отличился Георгий Бусаров, а на 52-й — Владислав Лукин.

Карагандинская «Сарыарка» в Перми в овертайме уступило «Молоту-Прикамье» — 3:4.

По ходу встречи «Сарыарка» отыгралась со счета 0:3 и перевела игры в овертайм. У «Молота-Прикамья» на восьмой минуте большинство реализовал Арсении Ерохин, на 20-й в меньшинстве отличился Александр Петров, а на 24-й — в равных составах забил Михаил Попов. Начало камбэка «Сарыарка» положила шайба Айрата Зиазова в большинстве на 27-й минуте, после чего дубль оформил Валерий Поляков, блеснувший на 31-й и 36-й минутах. Победную шайбу «Молота-Прикамья» в овертайме забросил все тот же Петров.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 14 января. В 19:00 по времени Астаны в Ижевске начнется игра «Ижсталь» — «Сарыарка», а через час в Альметьевске стартует встреча «Нефтяник» — «Торпедо».

После 41-го матча «Торпедо» с 74 очками идет на пятом месте и опережает на один балл «Сарыарку», которая занимает шестую строчку из 27 команд в таблице. Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 19 февраля, а в плей-офф сыграют 16 клубов.

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