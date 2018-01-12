Хоккейный «Сокол» разгромил команду «КРС Хэйлунцзян» в Харбине
Команда
Команда
Хоккейный клуб «Сокол» в историческом матче в Китае разгромил команду «КРС Хэйлунцзян». Игра в Харбине завершилась победой красноярцев — 5:1.
Шайбы в составе красноярской команды забили Артурс Озолиньш, Антон Гловацкий, Дмитрий Цыганов и Вячеслав Андрющенко. Последний в этом матче отличился дважды.
«Хочу поздравить коллегу и команду “Сокол” с победой. Неплохая игра для нас в первые два периода, ну и опять в третьем периоде нужно было использовать моменты — пустые ворота и большинство, тогда игра могла бы
Отметим, что «Сокол» впервые в истории провел матч в Китае. После победы красноярская команда остается на пятом месте в турнирной таблице.
Завтра «Сокол» проведет еще один матч в городе Цзилинь. Подопечные Александра Титова сыграют с «Ценг Тоу».