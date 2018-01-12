Хоккейный «Сокол» разгромил команду «КРС Хэйлунцзян» в Харбине

Хоккейный клуб «Сокол» в историческом матче в Китае разгромил команду «КРС Хэйлунцзян». Игра в Харбине завершилась победой красноярцев — 5:1.

Шайбы в составе красноярской команды забили Артурс Озолиньш, Антон Гловацкий, Дмитрий Цыганов и Вячеслав Андрющенко. Последний в этом матче отличился дважды.

В пресс-службе хоккейного «Сокола» отметили, что в матче с «КРС Хэйлунцзян» было несколько интересных моментов. Так, на 27-й минуте голкипер Илья Андрюхов вышел из ворот, подобрал шайбу и через половину площадки подал ее ровно Вячеславу Андрющенко. Затем игрок Антон Гловацкий забросил шайбу, сидя на льду.

«Хочу поздравить коллегу и команду “Сокол” с победой. Неплохая игра для нас в первые два периода, ну и опять в третьем периоде нужно было использовать моменты — пустые ворота и большинство, тогда игра могла бы по-другому сложиться. Команда “Сокол” оказалась более мастеровитой и свои голы забила. К сожалению, не все в команде понимают, что нужно играть все 60 минут», — прокомментировал главный тренер команды «КРС Хэйлунцзян» Михаил Кравец.

Отметим, что «Сокол» впервые в истории провел матч в Китае. После победы красноярская команда остается на пятом месте в турнирной таблице.