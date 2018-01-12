Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Родители и эксперты предупредили об опасности игрушек для ванной
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.01
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.01
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
13.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Калгари Флэймз5
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
06:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккейный «Сокол» разгромил команду «КРС Хэйлунцзян» в Харбине

Команда по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице.

Хоккейный клуб «Сокол» в историческом матче в Китае разгромил команду «КРС Хэйлунцзян». Игра в Харбине завершилась победой красноярцев — 5:1.

Шайбы в составе красноярской команды забили Артурс Озолиньш, Антон Гловацкий, Дмитрий Цыганов и Вячеслав Андрющенко. Последний в этом матче отличился дважды.

В пресс-службе хоккейного «Сокола» отметили, что в матче с «КРС Хэйлунцзян» было несколько интересных моментов. Так, на 27-й минуте голкипер Илья Андрюхов вышел из ворот, подобрал шайбу и через половину площадки подал ее ровно Вячеславу Андрющенко. Затем игрок Антон Гловацкий забросил шайбу, сидя на льду.

«Хочу поздравить коллегу и команду “Сокол” с победой. Неплохая игра для нас в первые два периода, ну и опять в третьем периоде нужно было использовать моменты — пустые ворота и большинство, тогда игра могла бы по-другому сложиться. Команда “Сокол” оказалась более мастеровитой и свои голы забила. К сожалению, не все в команде понимают, что нужно играть все 60 минут», — прокомментировал главный тренер команды «КРС Хэйлунцзян» Михаил Кравец.

Отметим, что «Сокол» впервые в истории провел матч в Китае. После победы красноярская команда остается на пятом месте в турнирной таблице.

Завтра «Сокол» проведет еще один матч в городе Цзилинь. Подопечные Александра Титова сыграют с «Ценг Тоу».

Крупного застройщика в Красноярске подозревают в растрате 50 млн рублей
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду-2018
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь