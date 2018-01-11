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«Саров» победил «Челмет» в матче ВХЛ
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Саров» дома обыграл челябинский «Челмет» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Саров» дома обыграл челябинский «Челмет» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Сарове, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Павел Медведев (6-я минута), Даниил Ильин (17) и Денис Шураков (37).
Результаты других матчей дня:
«Химик» (Воскресенск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:3,
«Барс» (Казань) — «Южный Урал» (Орск) — 3:2 (в овертайме),
«Дизель» (Пенза) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 2:4,
ЦСК ВВС (Самара) — «Горняк» (Учалы) — 0:1,
«Ценг Тоу» (Китай) — «Ермак» (Ангарск) — 2:3 (в овертайме),
«Хэйлунцзян» (Китай) — «Сокол» (Красноярск) — 1:5.