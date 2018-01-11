Запад обыграл Восток в матче Кубка Вызова МХЛ в Астане

В числе сборной Востока были три представителя Казахстана — Самат Данияр и Ернар Мусабаев из наших «Снежных Барсов», а также капитан усть-каменогорского «Алтая» Адиль Бекетаев. Тренером сборной Востока был назначен Сергей Васильевич Старыгин, возглавляющий «Снежных Барсов».

Матчу предшествовала церемония открытия, в ходе которой произнесли приветственные речи и произвели символическое вбрасывание Президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Узакпаевич Мамин и Управляющий директор МХЛ Алексей Алексеевич Морозов.

Сам матч получился довольно результативным. В двух первых периодах команды забросили семь шайб. Причём каждый отрезок минимально выиграла команда Запада, получившая перевес в 3 гола перед заключительным отрезком.

У Востока в первом взятии ворот поучаствовал защитник «Снежных Барсов» Ернар Мусабаев, записавший на свой счёт результативную передачу. Другой игрок казахстанской команды Самат Данияр в ходе голевой атаке также находился на льду.