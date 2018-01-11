Запад обыграл Восток в матче Кубка Вызова МХЛ в Астане
Во второй день Недели Звёзд Хоккея свой матч проводили лучшие хоккеисты Молодёжной хоккейной Лиги.
Во второй день Недели Звёзд Хоккея свой матч проводили лучшие хоккеисты Молодёжной хоккейной Лиги.
В числе сборной Востока были три представителя Казахстана — Самат Данияр и Ернар Мусабаев из наших «Снежных Барсов», а также капитан
Матчу предшествовала церемония открытия, в ходе которой произнесли приветственные речи и произвели символическое вбрасывание Президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Узакпаевич Мамин и Управляющий директор МХЛ Алексей Алексеевич Морозов.
Сам матч получился довольно результативным. В двух первых периодах команды забросили семь шайб. Причём каждый отрезок минимально выиграла команда Запада, получившая перевес в 3 гола перед заключительным отрезком.
У Востока в первом взятии ворот поучаствовал защитник «Снежных Барсов» Ернар Мусабаев, записавший на свой счёт результативную передачу. Другой игрок казахстанской команды Самат Данияр в ходе голевой атаке также находился на льду.
В заключительном периоде Запад также проявил себя лучше, выиграв отрезок — 2:1. У Востока ассистентским баллом отметился Самат Данияр.