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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо» (Санкт-Петербург) в овертайме победило «Рязань» в матче ВХЛ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Хоккеисты санкт-петербургского «Динамо» в овертайме нанесли поражение «Рязани» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, состоявшаяся в среду в Рязани, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу лидера чемпионата.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Молодцов (2-я минута), Антон Берлёв (30), Илья Назаревич (47) и Александр Шевченко (61). У хозяев отличились Александр Репьях (1), Василий Нарзяев (8) и Павел Кудрявцев (52).

Результаты остальных игр дня:

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3,

«Торос» (Нефтекамск) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:3,

«Ижсталь» (Ижевск) — «Рубин» (Тюмень) — 4:3,

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Зауралье» (Курган) — 5:1,

«Буран» (Воронеж) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 5:3.

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