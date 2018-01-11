«Динамо» (Санкт-Петербург) в овертайме победило «Рязань» в матче ВХЛ
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Хоккеисты
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Хоккеисты
Встреча, состоявшаяся в среду в Рязани, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу лидера чемпионата.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Молодцов (2-я минута), Антон Берлёв (30), Илья Назаревич (47) и Александр Шевченко (61). У хозяев отличились Александр Репьях (1), Василий Нарзяев (8) и Павел Кудрявцев (52).
Результаты остальных игр дня:
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3,
«Торос» (Нефтекамск) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:3,
«Ижсталь» (Ижевск) — «Рубин» (Тюмень) — 4:3,
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Зауралье» (Курган) — 5:1,
«Буран» (Воронеж) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 5:3.