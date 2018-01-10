Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Поклонники раскритиковали Алену Шишкову за излишнюю худобу
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. КХЛ
10.01
Динамо Р1
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
10.01
СпартакОТ2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
10.01
Торпедо НН4
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
10.01
СеверстальОТ3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Все события
СМИ: 400 "кадыровцев" берут штурмом квартал, где живут Ямадаевы
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Трое россиян примут участие в Матче всех звезд НХЛ
«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Кубка лиги
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Названа опасность дневного сна
В России реконструируют дом последнего китайского императора
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10 января, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в регулярном чемпионате ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» одержала победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче, который прошел в Нефтекамске, казахстанский клуб обыграл местный «Торос» со счетом 3:0. Счет уже на первой минуте встречи открыл Кирилл Тамбиев. На 16-й минуте увеличил отрыв гостей Олег Ломако, а в третьем периоде он оформил дубль.

В другом матче усть-каменогорское «Торпедо», также в гостях, обыграло «Молот-Прикамье». Уже в шестой минуте хозяева вели со счетом 2:0. Но еще до первого периода сократил разницу в счете Александр Шин. Едва команды вышли на лед во втором периоде, счет сравнял Михаил Милехин, а на последних секундах второй 20-минутки Евгений Рымарев поставил точку в матче.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 12-го января. На этот раз в Перми с «Молотом-Прикамье» сыграет «Сарыарка», а «Торпедо» отправится к «Торосу».

Определился первый участник плей-офф КХЛ от Восточной конференции
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места
Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»
Трое россиян примут участие в Матче всех звезд НХЛ
«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Кубка лиги
Стала известна дата боя Емельяненко за чемпионский пояс Bellator
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Российские клубы по-прежнему не проигрывают в Топ-16 Еврокубка
Спорт-Экспресс
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь