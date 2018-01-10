«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в регулярном чемпионате ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче, который прошел в Нефтекамске, казахстанский клуб обыграл местный «Торос» со счетом 3:0. Счет уже на первой минуте встречи открыл Кирилл Тамбиев. На 16-й минуте увеличил отрыв гостей Олег Ломако, а в третьем периоде он оформил дубль.
В другом матче
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 12-го января. На этот раз в Перми с «Молотом-Прикамье» сыграет «Сарыарка», а «Торпедо» отправится к «Торосу».