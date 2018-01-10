«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в регулярном чемпионате ВХЛ

В матче, который прошел в Нефтекамске, казахстанский клуб обыграл местный «Торос» со счетом 3:0. Счет уже на первой минуте встречи открыл Кирилл Тамбиев. На 16-й минуте увеличил отрыв гостей Олег Ломако, а в третьем периоде он оформил дубль.

В другом матче усть-каменогорское «Торпедо», также в гостях, обыграло «Молот-Прикамье». Уже в шестой минуте хозяева вели со счетом 2:0. Но еще до первого периода сократил разницу в счете Александр Шин. Едва команды вышли на лед во втором периоде, счет сравнял Михаил Милехин, а на последних секундах второй 20-минутки Евгений Рымарев поставил точку в матче.