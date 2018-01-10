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10 января, источник: ТАСС

«Юность» сыграет в Лиге чемпионов в случае победы в Континентальном кубке IIHF

ТАСС, 10 января. Белорусская «Юность» из Минска и британский «Шеффилд» получат возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне в случае победы в Континентальном кубке Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба Лиги чемпионов.

Финальная часть Континентального кубка IIHF пройдет с 12 по 14 января в Минске. Помимо «Юности» и «Шеффилда», в турнире примут участие казахстанский «Номад» и итальянский «Риттен Спорт». Фарм-клуб «Барыса», являющийся победителем чемпионата Казахстана сезона-2016/17, не может претендовать на участие в Лиге чемпионов из-за географического принципа, в турнире принимают участие только европейские команды. «Риттен Спорт» выступает в Альпийской хоккейной лиге, считается командой второго дивизиона (уступает в ранге Эрст Банк хоккейной лиге, EBEL) и не может претендовать на участие в Лиге чемпионов.

Если победителем Континентального кубка IIHF станет «Номад» или «Риттен Спорт», то право на участие в Лиге чемпионов получит второй клуб от Словакии, как страны, имеющей наивысший рейтинг среди участников Лиги чемпионов. Сейчас Словакию в Лиге чемпионов представляет победитель национального чемпионата — «Банска Быстрица».

««Юность» и «Шеффилд» полностью отвечают критериям участия в Лиге чемпионов, — говорится в сообщении.

Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. Учредителями турнира являются 26 клубов, шесть европейских лиг и IIHF. Клубы-учредители ежегодно участвуют в турнире. Помимо них, в Лиге чемпионов играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка IIHF, которые получают лицензию на один сезон, российские клубы участия в турнире не принимают.

«Юность» дважды становилась обладателем Континентального кубка IIHF (2007, 2011) и два сезона выступала в Лиге чемпионов (2015/16, 2016/17).

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