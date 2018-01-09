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9 января, источник: Р-Спорт

«Барс» забросил три безответных шайбы «Горняку» в матче ВХЛ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Барса» обыграли «Горняк» (Учалы) в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Игра, прошедшая во вторник в Казани, закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Александр Редков (1), Рузаль Галеев (39) и Марк Марин (59).

Голкипер «Барса» Владислав Подъяпольский отразил 25 бросков.

Результаты остальных матчей дня:

ЦСК ВВС (Самара) — «Южный Урал» (Орск) — 2:8,

«Саров» — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:2,

«Дизель» (Пенза) — «Челмет» (Челябинск) — 1:2.

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