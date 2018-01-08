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8 января, источник: Р-Спорт

«Химик» обыграл «Ермак» в матче ВХЛ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Воскресенский «Химик» дома добился победы над ангарским «Ермаком» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник в Воскресенске, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1). У победителей отличились Илья Кляузов (2-я минута), Никита Шацкий (14), Никита Ли (25), Никита Квартальнов (33) и Владимир Королев (37). У гостей шайбы забросили Дмитрий Михайлов (13), Анатолий Раенко (37) и Максим Юшков (48).

Результаты других матчей дня:

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Сарыарка» (Караганда) — 5:2,

«Ижсталь» (Ижевск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 5:4,

«Торос» (Нефтекамск) — «Зауралье» (Курган) — 2:3,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 (по буллитам),

«Ценг Тоу» (Китай) — «Металлург» (Новокузнецк) — 1:3,

«Звезда» (Чехов) — «Сокол» (Красноярск) — 2:3 (по буллитам).

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