«Химик» обыграл «Ермак» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Воскресенске, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1). У победителей отличились Илья Кляузов (2-я минута), Никита Шацкий (14), Никита Ли (25), Никита Квартальнов (33) и Владимир Королев (37). У гостей шайбы забросили Дмитрий Михайлов (13), Анатолий Раенко (37) и Максим Юшков (48).