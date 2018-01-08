«Сарыарка» и «Торпедо» начали новый год с поражений в матчах ВХЛ
Казахстанские клубы провели первые матчи в 2018 году в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели первые матчи в 2018 году в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В составе «Торпедо» дубль оформил Таннер Соренсон, который на 19-й минуте забил в равных составах, а на 29-й реализовал большинство. Еще раз лишнего игрока удачно разыграли
Карагандинская «Сарыарка» в Альметьевске уступила местному «Нефтянику» — 2:5.
Обе шайбы «Сарыарка» забросила в третьем периоде при счете 3:0. Дубль у карагандинцев оформил Артур Сарваров, на 45-й минуте отличившийся в большинстве, а на 54-й — в равных составах.
Следующие матчи казахстанские клубы проведут 10 января в гостях: «Сарыарка» встретится с «Торосом» в Нефтекамске, а «Торпедо» в Перми — с «Молотом-Прикамье». Начало обоих игр — в 20.00 по времени Астаны.
После 39 матчей «Сарыарка» с 69 очками идет седьмой, а «Торпедо» с 68 баллами занимает восьмую строчку из 27 команд. Регулярный чемпионат завершится 18 февраля, а в