«Сарыарка» и «Торпедо» начали новый год с поражений в матчах ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» в Ижевске уступило «Ижстали» — 4:5. Решающим оказался первый период, в котором хозяева забросили две шайбы, а гости — одну.

В составе «Торпедо» дубль оформил Таннер Соренсон, который на 19-й минуте забил в равных составах, а на 29-й реализовал большинство. Еще раз лишнего игрока удачно разыграли усть-каменогорцы на 48-й минуте, когда блеснул Александр Шин. Окончательный счет за 16 секунд до финальной сирены установил Денис Игнашин.

Карагандинская «Сарыарка» в Альметьевске уступила местному «Нефтянику» — 2:5.

Обе шайбы «Сарыарка» забросила в третьем периоде при счете 3:0. Дубль у карагандинцев оформил Артур Сарваров, на 45-й минуте отличившийся в большинстве, а на 54-й — в равных составах.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 10 января в гостях: «Сарыарка» встретится с «Торосом» в Нефтекамске, а «Торпедо» в Перми — с «Молотом-Прикамье». Начало обоих игр — в 20.00 по времени Астаны.