Экс-защитник «Барыса» и сборной Казахстана завершил карьеру и стал тренером

«Конечно, непривычно выходить на лед в роли тренера. В целомнормально, тренируемся, готовимся к выездным матчам, — сказал Фадеев, который в “Торпедо” будет работать с защитниками. — Рано или поздно игровую карьеру пришлось бы завершить. У кого-то раньше, у кого-то позже. Все, что ни делается — к лучшему».