Экс-защитник «Барыса» и сборной Казахстана завершил карьеру и стал тренером
Известный казахстанский хоккеист Евгений Фадеев завершил игровую карьеру, сообщается на сайте
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Известный казахстанский хоккеист Евгений Фадеев завершил игровую карьеру, сообщается на сайте
В последнее время защитник являлся капитаном команды «Алтай Торпедо», а сегодня, 4 января, был представлен хоккеистам «Торпедо» в качестве тренера.
«Конечно, непривычно выходить на лед в роли тренера. В целомнормально, тренируемся, готовимся к выездным матчам, — сказал Фадеев, который в “Торпедо” будет работать с защитниками. — Рано или поздно игровую карьеру пришлось бы завершить. У
Напомним, в КХЛ Фадеев, уроженец