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4 января, источник: Vesti.kz

Экс-защитник «Барыса» и сборной Казахстана завершил карьеру и стал тренером

Известный казахстанский хоккеист Евгений Фадеев завершил игровую карьеру, сообщается на сайте усть-каменогорского «Торпедо».

В последнее время защитник являлся капитаном команды «Алтай Торпедо», а сегодня, 4 января, был представлен хоккеистам «Торпедо» в качестве тренера.

«Конечно, непривычно выходить на лед в роли тренера. В целомнормально, тренируемся, готовимся к выездным матчам, — сказал Фадеев, который в “Торпедо” будет работать с защитниками. — Рано или поздно игровую карьеру пришлось бы завершить. У кого-то раньше, у кого-то позже. Все, что ни делается — к лучшему».

Напомним, в КХЛ Фадеев, уроженец Усть-Каменогорска, провел семь сезонов, из которых шесть — за астанинский «Барыс» и один за «Автомобилист» из Екатеринбурга. В 143 матчах в Лиге он набрал 20 (7+13) очков.

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