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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Канады обыграла Швейцарию в финале Кубка Шпенглера, «сухарь» у Пулена

Сборная Канады обыграла сборную Швейцарии в финальном матче 91-го розыгрыша Кубка Шпенглера.

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу канадской команды.

На 11-й минуте матча счёт в поединке открыл защитник Максим Норо. На 28-й минуте матча преимущество канадской команды удвоил нападающий «Слована» Зак Бойчак. На 53-й минуте нападающий Дэвид Макинтайр установил окончательный счёт в матче — 3:0. Экс-вратарь «Барыса» Кевин Пулен отыграл на ноль.

Канадская команда защитила титул обладателя Кубка Шпенглера, выиграв престижный трофей в третий раз подряд. В составе сборной Канады выступал нападающий «Автомобилиста» Пьер-Александр Паренто.

Рижское «Динамо» вылетело из турнира на стадии четвертьфинала, уступив чешскому «Маунтфилду».

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