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Сборная Канады обыграла Швейцарию в финале Кубка Шпенглера, «сухарь» у Пулена
Сборная Канады обыграла сборную Швейцарии в финальном матче 91-го розыгрыша Кубка Шпенглера.
Сборная Канады обыграла сборную Швейцарии в финальном матче 91-го розыгрыша Кубка Шпенглера.
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу канадской команды.
На 11-й минуте матча счёт в поединке открыл защитник Максим Норо. На 28-й минуте матча преимущество канадской команды удвоил нападающий «Слована» Зак Бойчак. На 53-й минуте нападающий Дэвид Макинтайр установил окончательный счёт в матче — 3:0.
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