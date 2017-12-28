Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
«Сарыарка» в овертайме одолела «Дизель» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с пензенским «Дизелем».
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В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с пензенским «Дизелем».
Первый и третий периоды остались безголевыми. Во второй двадцатиминутке Олег Ломако из Караганды и Станислав Лопачук из Пензы обменялись шайбами. В овертайме победу «Сарыарке» принес Олег Ломако буллитом.
8 января в Альметьевске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Нефтяником».
«Сарыарка» — «Саров» 2:1 ОТ (1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 22:06 Ломако (Юксеев). В большинстве
1:1 — 39:49 Лопачук (Тарасов). В меньшинстве
2:1 — 63:40 Ломако. Буллит
Вратари: Костин — Назаров
Штраф: 37:28 (6:6 29:8, 2:2, 0:12).