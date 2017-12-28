«Сарыарка» в овертайме одолела «Дизель» в матче ВХЛ

Первый и третий периоды остались безголевыми. Во второй двадцатиминутке Олег Ломако из Караганды и Станислав Лопачук из Пензы обменялись шайбами. В овертайме победу «Сарыарке» принес Олег Ломако буллитом.



8 января в Альметьевске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Нефтяником».



«Сарыарка» — «Саров» 2:1 ОТ (1:0, 1:1, 0:0, 1:0)



Шайбы:

1:0 — 22:06 Ломако (Юксеев). В большинстве

1:1 — 39:49 Лопачук (Тарасов). В меньшинстве

2:1 — 63:40 Ломако. Буллит



Вратари: Костин — Назаров

Штраф: 37:28 (6:6 29:8, 2:2, 0:12).