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«Торпедо» одержало победу над «Саровом» в матче ВХЛ
В рамках чемпионата ВХЛ в
В рамках чемпионата ВХЛ в
В первом периоде Павел Медведев из Сарова открыл счет. Во второй двадцатиминутке
8 января в Ижевске
«Торпедо» — «Саров» 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Шайбы:
0:1 — 09:50 Медведев. В равенстве
1:1 — 20:45 Метальников (Шин, Рымарев). В большинстве
1:2 — 33:07 Смолин (Тесленко, Шураков). В равенстве
2:2 — 42:55 Шестаков (Куракин). В равенстве
3:2 — 59:25 Соренсон (Милёхин). В равенстве
Вратари: Гаврилов — Мольков
Штраф: 4:12 (2:4, 2:6, 0:2).