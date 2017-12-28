«Торпедо» одержало победу над «Саровом» в матче ВХЛ

В первом периоде Павел Медведев из Сарова открыл счет. Во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Леонид Метальников и саровчанин Михаил Смолин обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Аркадий Шестаков и Тэннер Соренсон из «Торпедо» принесли победу хозяевам льда.



8 января в Ижевске усть-каменогорске «Торпедо» сыграет с «Ижсталью».



«Торпедо» — «Саров» 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)



Шайбы:

0:1 — 09:50 Медведев. В равенстве

1:1 — 20:45 Метальников (Шин, Рымарев). В большинстве

1:2 — 33:07 Смолин (Тесленко, Шураков). В равенстве

2:2 — 42:55 Шестаков (Куракин). В равенстве

3:2 — 59:25 Соренсон (Милёхин). В равенстве



Вратари: Гаврилов — Мольков

Штраф: 4:12 (2:4, 2:6, 0:2).