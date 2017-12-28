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18:51 (мск), источник: Sports.kz

«Торпедо» одержало победу над «Саровом» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с «Саровом».

В первом периоде Павел Медведев из Сарова открыл счет. Во второй двадцатиминутке усть-каменогорец Леонид Метальников и саровчанин Михаил Смолин обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Аркадий Шестаков и Тэннер Соренсон из «Торпедо» принесли победу хозяевам льда.

8 января в Ижевске усть-каменогорске «Торпедо» сыграет с «Ижсталью».

«Торпедо» — «Саров» 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайбы:
0:1 — 09:50 Медведев. В равенстве
1:1 — 20:45 Метальников (Шин, Рымарев). В большинстве
1:2 — 33:07 Смолин (Тесленко, Шураков). В равенстве
2:2 — 42:55 Шестаков (Куракин). В равенстве
3:2 — 59:25 Соренсон (Милёхин). В равенстве

Вратари: Гаврилов — Мольков
Штраф: 4:12 (2:4, 2:6, 0:2).

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