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Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешёл в «Сарыарку»
Состав «Сарыарки» пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Первышин, сообщает официальный сайт карагандинского клуба.
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Состав «Сарыарки» пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Андрей Первышин, сообщает официальный сайт карагандинского клуба.
Отметим, 32-летний хоккеист выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Сочи», «Трактор» и новокузнецкий «Металлург». Всего в КХЛ он провёл 440 матчей и набрал 141 (36+105) очко.