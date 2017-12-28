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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси (U-17) одержала вторую победу на хоккейном турнире в Канаде

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament в канадском Калгари, обыграв со счетом 4:2 команду Saskatoon Contacts, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевыми дублями у белорусов отметились Егор Буяльский и Алексей Протас. Для подопечных главного тренера Евгения Есаулова это вторая победа на одном из самых престижных турниров для молодых хоккеистов. Ранее юные белорусские игроки были сильнее Vancouver NW Giants — 11:2.

После двух туров в группе 2 сборная Беларуси U-17 занимает первое место.

Перед прошедшим матчем команда посетила тренировку клуба НХЛ «Калгари Флеймз». Следующий матч подопечные Евгения Есаулова проведут 29 декабря в 6.00 по белорусскому времени против юношеской команды «Калгари».

На предварительном этапе турнира 25 команд разделены на 5 групп, победители которых вместе с тремя командами, получившими wild card, продолжат борьбу в четвертьфинале. Юношеская сборная Беларуси стала победителем этого престижного турнира в январе 2017-го, обыграв в финале соперников из Saskatoon Contacts со счетом 6:1.

Турнир для юных хоккеистов Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament проходит в канадском Калгари с 1978 года. Финальная стадия нынешних соревнований состоится на льду арены The Scotiabank Saddledome, вмещающей почти 20 тыс. зрителей.

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