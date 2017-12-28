Сборная Беларуси (U-17) одержала вторую победу на хоккейном турнире в Канаде

Голевыми дублями у белорусов отметились Егор Буяльский и Алексей Протас. Для подопечных главного тренера Евгения Есаулова это вторая победа на одном из самых престижных турниров для молодых хоккеистов. Ранее юные белорусские игроки были сильнее Vancouver NW Giants — 11:2.

После двух туров в группе 2 сборная Беларуси U-17 занимает первое место.

Перед прошедшим матчем команда посетила тренировку клуба НХЛ «Калгари Флеймз». Следующий матч подопечные Евгения Есаулова проведут 29 декабря в 6.00 по белорусскому времени против юношеской команды «Калгари».

На предварительном этапе турнира 25 команд разделены на 5 групп, победители которых вместе с тремя командами, получившими wild card, продолжат борьбу в четвертьфинале. Юношеская сборная Беларуси стала победителем этого престижного турнира в январе 2017-го, обыграв в финале соперников из Saskatoon Contacts со счетом 6:1.