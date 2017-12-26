Хоккеисты «Торпедо» одержали победу в домашнем матче ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» в овертайме обыграло «Дизель» из Пензы — 2:1.

На 25-й минуте Владимир Коротков вывел «Торпедо» вперед, но на 59-й Павел Копытин перевел игру в овертайм, где победу хозяевам на 38-й секунде принес Александр Шин.

Карагандинская «Сарыарка» проиграла «Сарову», хотя по ходу матча вела с разницей в две шайбы — 3:4.

На четвертой минуте Олег Ломако вывел «Сарыарку» вперед, а на 27-й Максим Иванов увеличил преимущество хозяев. Однако затем «Саров» трижды поразил ворота карагандинцев: на 32-й минуте отличился Роман Коньков, а на 41-й и 46-й — Денис Шураков, оформивший дубль. На 51-й минуте нападающий «Сарыарки» Даниил Ердаков сравнял счет, однако Сергей Смуров на 58-й позволил гостям увести победу.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 28 декабря на домашних площадках: в 19:00 начнется встреча «Торпедо» — «Саров», а через полчаса стартует игра «Сарыарка» — «Дизель».