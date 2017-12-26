«Нефтяник» победил «Сокол» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 3:2 (0:1. 2:0, 1:1) в пользу «Нефтяника». В составе победителей шайбы забросили Ленар Мансуров (23-я минута), Андрей Демидов (29) и Александр Остроухов (43). У проигравших отличились Алексей Князев (12) и Дмитрий Цыганов (53).