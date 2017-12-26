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26 декабря, источник: Р-Спорт

«Нефтяник» победил «Сокол» в матче ВХЛ

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Альметьевский «Нефтяник» в гостях победил красноярский «Сокол» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 3:2 (0:1. 2:0, 1:1) в пользу «Нефтяника». В составе победителей шайбы забросили Ленар Мансуров (23-я минута), Андрей Демидов (29) и Александр Остроухов (43). У проигравших отличились Алексей Князев (12) и Дмитрий Цыганов (53).

Другие матчи завершились следующими результатами:

«Сарыарка» (Караганда) — «Саров» — 3:4,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Дизель» (Пенза) — 2:1 (после овертайма),

«Ермак» (Ангарск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:2.

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