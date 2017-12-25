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16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки сборной России проиграли японкам в товарищеском матче

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Хоккеистки сборной России уступили команде Японии во втором товарищеском матче, который прошел в японском Нагано.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяек льда. Единственную шайбу у россиянок забросила Александра Вафина.

В первом товарищеском матче в Нагано, который прошел в воскресенье, россиянки обыграли своих соперниц в серии буллитов со счетом 5:4.

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