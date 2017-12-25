Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Хоккеистки сборной России проиграли японкам в товарищеском матче
МОСКВА, 25 дек —
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МОСКВА, 25 дек —
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяек льда. Единственную шайбу у россиянок забросила Александра Вафина.
В первом товарищеском матче в Нагано, который прошел в воскресенье, россиянки обыграли своих соперниц в серии буллитов со счетом 5:4.