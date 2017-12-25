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11:28 (мск), источник: Sports.kz

Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области

Два пассажирских автобуса с хоккейными командами застряли на участке трассы Павлодар — Шарбакты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС Павлодарской области, они ехали из Восточного Казахстана в Павлодар.

Кроме них, на этой же дороге простаивают два междугородних рейсовых пассажирских автобуса Семей — Павлодар и Семей — Усть-Каменогорск. Всего четыре автобуса. В них находятся 107 пассажиров, в том числе дети. К ним на помощь выехали шесть спецмашин, транспорт с песком и солью.

«Силами департамента по ЧС и органов исполнительной власти Лебяжинского района постепенно будут увозить пассажиров двух автобусов хоккейного клуба, которые вынуждены были приостановить движение из-за гололёда, — сказал начальник единой информационной службы ДЧС региона Аскарбек Омаров. — Автобусы пока просто стоят с людьми на обочине. И пассажиров будут вывозить на “ГАЗелях” небольшими группами. Первых 15 спортсменов детского хоккейного клуба уже увезли».

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