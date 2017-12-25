Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области

По информации ДЧС Павлодарской области, они ехали из Восточного Казахстана в Павлодар.

Кроме них, на этой же дороге простаивают два междугородних рейсовых пассажирских автобуса Семей — Павлодар и Семей — Усть-Каменогорск. Всего четыре автобуса. В них находятся 107 пассажиров, в том числе дети. К ним на помощь выехали шесть спецмашин, транспорт с песком и солью.