Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области
Два пассажирских автобуса с хоккейными командами застряли на участке трассы Павлодар — Шарбакты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Два пассажирских автобуса с хоккейными командами застряли на участке трассы Павлодар — Шарбакты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ДЧС Павлодарской области, они ехали из Восточного Казахстана в Павлодар.
Кроме них, на этой же дороге простаивают два междугородних рейсовых пассажирских автобуса Семей — Павлодар и Семей —
«Силами департамента по ЧС и органов исполнительной власти Лебяжинского района постепенно будут увозить пассажиров двух автобусов хоккейного клуба, которые вынуждены были приостановить движение